Appel à une startup pour réaliser un prototype de City-Mobil

Monsieur Retsin, de formation designer, a réalisé en 2000 un concept de véhicule pour circuler en ville et recherche actuellement des partenaires pour réaliser un prototype de son City-Mobil.



L’idée de la création de son City-Mobil lui est venue à la suite d’un gigantesque embouteillage dans le 17ème à Paris, les passagers ayant désertés les bus bloqués par de grosses berlines diesel tournant au ralenti occupées par un ou deux passagers. Il a alors eu l’idée de dessiner ce concept-car ovoïde pouvant accueillir trois personnes pour faciliter les déplacements urbains. Dès le départ, il a souhaité que la carrosserie soit imaginée pour accueillir un moteur électrique.



Pour son projet, en 2004, il a participé au concours Design Peugeot mais ne fut pas lauréat. Loin de se s’arrêter là, et encouragé par l’ADEME à Sophia Antipolis et GdF - GNV, il avait fait le dépôt d’un modèle INPI&OHMI en vue de réaliser un prototype. Puis, pour MOBILIS 2008, il a réalisé une maquette sous CATIA, avec le Concours du Lycée Monge de Chambéry.



Les paradigmes de mobilité étant en pleine mutations, Monsieur Retsin pense que son concept d’un véhicule urbain électrique, ovoïde de dimension 252x165x155 cm, comprenant trois places modulables, et qui pourrait être accessible avec une carte bancaire et code d’accès sont de plus en plus d’actualité car facile à réaliser avec des éléments existants :

- la motorisation pourrait être de PSA, Ami2 ou Renault Twizy ;

- le nez pourrait être réalisé à partir d’un capot de 2CV.



Il aimerait donc trouver une start-up pour créer le prototype afin de pouvoir le proposer à des industriels pour sa commercialisation.



Monsieur Retsin se tient à la disposition de toutes personnes désirant avoir des éléments complémentaires pour une réalisation à laquelle il pourrait se rendre disponible.



Vous pouvez le joindre par mail à marc-retsin@orange.fr ou au téléphone au 06.81.62.24.92.



