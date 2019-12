Appel à projets de l’Ademe pour la qualité de l’air









collectivités territoriales (communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines, communautés de communes, métropoles) que s’adresse la collectivités territoriales en faveur de la qualité de l’air. L’objectif est d’encourager ces structures à développer dans cette voie différents programmes en levant les difficultés rencontrées.



48.000 décès par an



L’Ademe s’appuie sur une étude de Santé publique France, diffusée en juin 2016, pour justifier ce nouvel appel à projets. Le document estimait alors que chaque année en France, 48.000 décès prématurés sont causés par la pollution de l’air extérieur aux particules fines. S’y ajoutent des impacts importants également prouvés sur la biodiversité, les rendements agricoles (avec des baisses pouvant aller jusqu’à 20%) et le bâti. Tout ceci a un coût socio-économique : 19 milliards d’euros par an, à la charge de l’Etat, c’est-à-dire des citoyens.



Nouveau cadre



Principale évolution de l’AAP AACT-Air, les aides éventuellement accordées seront destinées exclusivement « à la réalisation d’études visant à surmonter les difficultés techniques et/ou juridiques auxquelles les collectivités peuvent être confrontées ». Les précédentes éditions étaient ouvertes aux projets de recherche. La nouvelle orientation est expliquée par le rôle complémentaire que joue cette action placée en vis-à-vis du nouveau programme de R&D de l’Ademe dédié à l’air et qui sera lancé dans le courant du mois de juin 2020 sous l’acronyme Aqacia (Amélioration de la qualité de l’air : comprendre, innover, agir). C’est dans ce dernier cadre que les collectivités pourront déposer un dossier de R&D répondant à la problématique.



Projets attendus



Pour plus d'information



ADEME



STM DVTD

500 route des Lucioles

06500 VALBONNE



Site :



STM DVTD
500 route des Lucioles
06500 VALBONNE
Site : http://www.ademe.fr









Commentaires

C’est sur ce thème que la réflexion et les aides doivent porter en lieu et place des aides à la "neutralité carbone" qui sont des dépenses inutiles et qui mettent à mal l’économie par des systèmes de compensation absurdes et qui enrichissent toujours les mêmes spéculateurs...



