Apave annonce l'acquisition de Blue2Bgreen













Offre de formation étendue



Dans un contexte de croissance soutenue du marché des véhicules électriques, porté par les politiques de mobilité durable, Apave, acteur majeur de la maîtrise des risques, étend son offre de formation à destination de l’ensemble des acteurs du développement du parc d’infrastructures de recharge électriques (IRVE). Pour accompagner entreprises et collectivités dans leur stratégie d’implantation et de maintenance de bornes de recharge, le groupe s’appuiera sur le référent français des mobilités durables Blue2Bgreen, récemment acquis.



Préalable indispensable



« Si les infrastructures de recharge accessibles au public – près de 29.000 sur le territoire – sont adaptées au parc actuel, elles sont en revanche sous-dimensionnées pour répondre à la croissance attendue du marché des véhicules faibles émissions », précise Thibault Gousset, directeur d’Apave Formation. « Les enjeux techniques sont énormes pour les acteurs de la filière : on ne met pas n’importe quelle borne, à n’importe quel endroit, pour n’importe quel usage, dans n’importe quelles conditions. Le positionnement historique d’Apave sur la prévention des risques électriques, mais aussi notre expertise dans le contrôle technique des IRVE, nous ont assez naturellement conduit à étendre notre offre de conseil stratégique et de formation à destination des acteurs présents et futurs de l’électromobilité », conclut-il.



Démultiplier les capacités d’intervention



Jean-Luc Coupez, fondateur de Blue2Begreen et nouveau directeur du développement de la mobilité électrique chez Apave, a choisi de placer le futur de son entreprise entre les mains du groupe Apave pour démultiplier ses capacités d’intervention et profiter d’un réseau d’experts à travers tout le territoire, tout en générant des synergies évidentes avec les métiers liés à l’inspection des IRVE ou la formation aux risques électriques. Capitalisant sur les domaines d’expertise et les compétences du groupe, Apave s’appuie désormais sur sa nouvelle filiale Blue2Bgreen pour proposer des formations qualifiantes à destination des futurs techniciens chargés de l’installation et de la maintenance des IRVE.



Pour qui ?



Rendues obligatoires en 2017 pour toutes les installations de bornes recharge publiques comme privées supérieures à 3,7 kW, ces formations qualifiantes s’adressent aux installateurs, électriciens et mainteneurs. Pour les acteurs concernés par la conception, la maintenance ou encore l’aménagement de stations de charge qui souhaitent être accompagnés dans leur stratégie de déploiement de leurs offres, Apave leur proposera une gamme de formation dédiée à la commercialisation et à la maintenance des IRVE.



Où ?



En cohérence avec les politiques publiques et besoins locaux, Apave lancera, au cours du premier semestre 2020, ses nouvelles formations dans 15 agglomérations où le groupe est implanté, parmi lesquelles Saint-Denis (93), Lyon (69), Lille (59), Toulouse (31), Rennes (35) ou encore Strasbourg (67).



Repères



Norme européenne CAFE 2020 (Corporate Average Fuel Economy) : l’ensemble des modèles des constructeurs immatriculés en Europe ne doivent dépasser sur l’année le seuil moyen de 95 grammes de CO2 par kilomètre, sous peine de pénalités. Loi d’orientation des mobilités (LOM) adoptée le 24 décembre 2019 : les flottes publiques et les flottes d’entreprises détenant plus de 100 véhicules devront intégrer, lors d’un renouvellement de parc, une part minimale de 10% de véhicules à faibles émissions à partir du 1er janvier 2022, 20% en 2024, 35% en 2027 et 50% dès 2030.



A propos d’Apave







A propos d’Apave Formation



Pour plus d'information



Blue2bgreen
Jean-luc COUPEZ
L orée du Bois, 296 Rue Anatole France
59286 ROOST-WARENDIN
Tel : 09 71 32 92 72 ou 06 08 06 23 57
Mail : jean-luc.coupez@orange.fr
Site : http://www.blue2bgreen.com/









... qui, en pionnier éclairé, a ensuite parfaitement su gérer sa croissance :)



