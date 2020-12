Annulation du contrat de 5.000 bennes à ordures électriques Nikola

En août dernier, le constructeur américain de camions électriques avait annoncé un partenariat avec Republic Services pour le développement et la livraison en 2 tranches (la moitié début 2022, le solde dans la courant de l’année suivante) de 5.000 bennes à ordures ménagères (BOM) électriques. Cette opération devait permettre au deuxième plus grand opérateur de recyclage et de collecte des déchets solides des USA de concrétiser davantage son programme de développement durable. Cette annonce avait eu pour conséquence d’élever le cours du titre NKLA à quasiment 46 dollars (37,75 euros). Déjà chahutée par diverses autres affaires, l’action vient de subir un fléchissement supplémentaire à la suite de l’annulation du contrat avec Republic Services, l’entraînant en dessous des 14 dollars (11,50 euros).



Première mondiale



Une des grandes particularités du camion qui devait naître de l’alliance entre Nikola et l’opérateur américain de collecte des déchets était d’être intégralement assemblé sur les chaînes de Nikola, benne comprise. Une première mondiale, puisque les BOM sont habituellement réalisées par une entreprise spécialisée à partir de châssis fournis par un constructeur. Grâce à une batterie lithium-ion de 720 kWh de capacité énergétique, l’autonomie des bennes électriques Nikola, présentées comme à la pointe de la technologie, aurait été d’environ 240 km. Ce rayon d’action devait permettre de collecter les déchets contenus dans 1.200 poubelles. Pour Nikola, ce partenariat stratégique aurait eu pour conséquence d’abaisser le prix de ses camions électriques.



Délais et coûts de développement imprévus



Le constructeur branché justifie l’interruption de la collaboration par « un temps de développement plus long et des coûts imprévus » pour parvenir à mettre au point les diverses nouvelles technologies nécessaires et concrétiser le concept. « C’était la bonne décision pour les deux sociétés étant donné les ressources et les investissements nécessaires », a déclaré Mark Russell, le PDG de Nikola.



Se recentrer sur une feuille de route plus générale



L’entreprise indique vouloir se concentrer sur le développement de ses programmes en camions électriques à batterie et à pile hydrogène, ainsi que sur les infrastructures de ravitaillement en énergie nécessaire à leur mise en circulation. En 2021, les premiers tracteurs routiers Nikola à batterie seront livrés aux Etats-Unis. Le constructeur devrait également inaugurer l’année prochaine sa première station hydrogène ouverte au public. Les modèles de poids lourds, de type semi, équipé de PAC H2, seront produits à l’usine Nikola de Coolidge, en Arizona, à partir de 2023.

