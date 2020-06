All Charge Technologies : Recharge et panneaux solaires









Freiné dans son développement par la crise du Covid-19, All Charge Technologies est désormais prêt à voler de ses propres ailes et à vous proposer tous ses services !



Installateur et opérateur de bornes de recharge électrique



All Charge Technologies accompagne les particuliers, les entreprises mais aussi les copropriétés dans l’installation de bornes de recharge électrique. Ce déploiement s’effectue sur toutes sortes de véhicules électriques : voiture, deux-roues, trottinette ou encore vélo. All Charge Technologies propose à ses clients deux solutions : l’achat de la solution de recharge ou la location sur longue durée de celle-ci ! Toutes les installations de la société sont mises en place en suivant les règles de conformité IRVE, Afnor & EV Ready.



Et si vous passiez au photovoltaïque ?



C’est le projet phare de la société ! En plus de l’installation de solutions de recharge pour véhicules électriques, All Charge Technologies va plus loin en proposant la pose de panneaux photovoltaïques. Le but ? Permettre à ses clients de produire leur propre énergie et de subvenir à tous leurs besoins énergétiques y compris celui de leur borne de recharge. Cette installation comporte de nombreux avantages. En plus de permettre une consommation verte et ainsi de préserver l’environnement, les panneaux photovoltaïques offrent la possibilité de vendre le surplus d’énergie aux opérateurs d’électricité afin de faire des économies !





Pour plus d'information



All Charge Technologies

Mr Boujida

31 Avenue Jean Moulin

77200 Torcy



Tel : 09 70 07 07 00

Mail :





Mr Boujida31 Avenue Jean Moulin77200 TorcyTel : 09 70 07 07 00Mail : contact@allchargetechnologies.fr









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire