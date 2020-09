All Charge Technologies lance son nouveau site Internet









Après des mois de travail et de réflexion, All Charge Technologies, installateur et opérateur de bornes de recharge électrique et de panneaux photovoltaïques, vient de dévoiler son tout nouveau site Internet.



Un site à destination de tous



Particuliers, copropriétés ou encore entreprises, tous sont concernés par les enjeux environnementaux actuels. C’est pourquoi All Charge Technologies a souhaité s’adresser à tous ces acteurs sur son site Internet afin que chacun puisse contribuer au changement.



Installation de bornes de recharge et de panneaux photovoltaïques



Ce site offrira également aux utilisateurs l’opportunité de découvrir l’ensemble des activités de la société. Vous retrouverez ainsi les solutions mises en place pour l’installation de bornes de recharge électrique. Cela concerne, bien évidemment, la voiture électrique mais pas seulement ! En effet, de nouveaux moyens, permettant de faciliter nos déplacements en ville, ont vu le jour. C’est la raison pour laquelle All Charge Technologies propose également le déploiement de points de recharge pour trottinette, vélo et deux-roues électriques !



Produire et consommer sa propre énergie



Plus que nos déplacements, c’est l’ensemble de notre consommation d’énergie qui impacte négativement notre planète. Face à cette situation, la pose de panneaux photovoltaïques, proposée par All Charge Technologies, peut s’avérer judicieuse. En effet, grâce à cette installation, chaque client aura l’opportunité de produire et consommer sa propre énergie tout en préservant l’environnement.



Un accompagnement sur-mesure



Nombreux sont les français ne souhaitant pas passer à l’électrique, jugeant le prix trop élevé. En effet, il peut être difficile de se projeter lorsque l’on ne détient pas toutes les informations. C’est pourquoi la société a décidé de mettre en place, sur son site Internet, un simulateur qui, grâce à de nombreux critères, permettra aux utilisateurs d’évaluer leurs potentielles économies en passant à l’électrique.





Pour plus d'information



All Charge Technologies

Mr Boujida

31 Avenue Jean Moulin

77200 Torcy



Tel : 09 70 07 07 00

Mail :

Site :



