Airbus des batteries : Total et PSA créent une co-entreprise dédiée à la fabrication de batteries













Jean Castex a confirmé jeudi que la production de batteries pour véhicules électriques constituait l’une des priorités du Plan de relance, les Groupes Total et PSA ont annoncé le même jour qu’ils créaient une co-entreprise, dénommée « Automotive Cells Company » (ACC), dédiée à la fabrication de batteries en Europe. Représentant plus de 5 milliards d’euros d’investissements, ce projet ambitieux bénéficie du soutien des pouvoirs publics français et allemands pour un montant de 1,3 milliard d’euros, ainsi que de la bénédiction de l’Union européenne qui a poussé à la constitution d’un Airbus des batteries.

La création d'ACC marque la naissance d'un acteur majeur de la production de batteries en Europe. Cette co-entreprise bénéficiera de la mise en commun des expertises de chaque partenaire pour développer et produire des batteries au meilleur niveau de performance mondial. Pour le Président du Directoire du Groupe PSA Carlos Tavares : « Cette nouvelle étape s'inscrit en cohérence avec notre raison d'être : offrir aux citoyens une mobilité propre, sûre et abordable. Elle donne au Groupe PSA un avantage compétitif dans un contexte de développement des ventes de véhicules électriques ».







Un projet déjà bien lancé



La création d’ACC est en fait la concrétisation d’un projet lancé il y a plusieurs mois, en particulier depuis janvier dernier avec le lancement de la construction d’une usine pilote de la production de batteries sur le terrain de l’usine Saft (filiale de Total) à Nersac (photo). Un site qui, avec le centre de R&D de Saft à Bordeaux, doit permettre la mise au point de nouvelles technologies de cellules lithium-ion de haute performance. Car si au départ, les futures usines d’ACC produiront des batteries « classiques », l’objectif est de passer rapidement à des batteries « solides » de quatrième génération, dont la densité énergétique est beaucoup plus élevée.

Hormis l'usine pilote de Nersac, la création de deux « GigaFactories », situées à Douvrin dans les Hauts-de-France et à Kaiserslautern en Allemagne, est d'ores et déjà actée. Deux usines de fabrication à grande échelle qui visent dans un premier temps une capacité cumulée de 8 GWh pour atteindre ensuite 48 GWh d'ici à 2030. De quoi équiper près d'un million de véhicules électriques par an, soit plus de 10% du marché européen. Avec d'autres comme celle construite par Northvolt en partenariat avec Volkswagen prévues dans le cadre du projet d'Airbus des batteries, ces deux usines doivent permettre à l'Europe d'acquérir une certaine indépendance dans un domaine aujourd'hui totalement dominé par les pays asiatiques.







Des objectifs ambitieux pour ACC



En créant ACC, les groupes Total et PSA comptent bien apporter leur contribution à l’indépendance industrielle de l’Europe, tant pour la conception que la fabrication de batteries. L’objectif est aussi de produire des batteries pour véhicule électriques qui seront au meilleur niveau technologique en termes de performances énergétiques, d’autonomie, de temps de charge, mais aussi de bilan carbone. Le projet vise aussi en effet à répondre aux enjeux de la transition énergétique en réduisant l’empreinte environnementale des véhicules tout au long de la chaîne de valeur.

Un objectif clairement affirmé par le PDG de Total Patrick Pouyanné pour qui : « La création d'ACC illustre l'engagement de Total de répondre au défi du changement climatique et de se développer comme un Groupe multi-énergies, acteur majeur de la transition énergétique, en continuant d'apporter à nos clients une énergie sure, économique et propre. » Pour y parvenir et faire de cette aventure une vraie réussite technologique et industrielle européenne, Total a pour ambition de tirer parti des compétences reconnues de sa filiale Saft sur les batteries, ainsi que du savoir-faire industriel de PSA pour répondre à la forte croissance du véhicule électrique en Europe.





Commentaires

"pour atteindre ensuite 48 GWh d’ici à 2030. De quoi équiper près d’un million de véhicules électriques par an"

48 000 000 kWh / 1 000 000 véhicules = 48 kWh / véhicule.

PSA semble anticiper les futures normes Euro 7 et CAFE et sait qu’avec plus de 48 kWh de batterie par véhicule on émet plus de particules d’abrasion que le thermique "équivalent" et qu’en ACV on est loin de la neutralité carbone.

Discours pertinent très loin de ceux des lobbyistes de la bagnole électrique qui vont devoir modifier leurs comportements mais qui semblent encore l’ignorer. Le problème n’est pas la capacité batterie, mais le poids.

Si demain une batterie de 60 kWh pese celui d’une 30 kWh aujourd’hui, je ne vois pas pourquoi la voiture devrait emmètre plus de particules d’abrasion ??



En tout cas, 48 kWh sont déjà pas mal pour un véhicule efficient style Ioniq qui pourrait faire plus de 400 km en usage réelle.

@Olivier

La masse est bien le problème pour la pollution aux particules.

Mais si les émissions de CO2 pour la fabrication de votre batterie de 60 kWh sont les mêmes que pour une de 30 kWh qui pèse la même masse, vous n’avez pas répondu à la problématique des émissions de GES. @Christophe



Les dernières etudes tendent a montrer que les emissions de GES par kWh de batterie baissent avec l’optimisation des coûts de fabrication.



Le VE devient plus propre a fabriquer et globalement plus propre a l’usage avec l’augmentation des EnR.



Evidemment cela reste une voiture qui sera toujours inadaptée aux petits trajets compare a d’autres moyens de déplacement (vélo ...)

@Olivier

"Evidemment cela reste une voiture qui sera toujours inadaptée aux petits trajets compare a d’autres moyens de déplacement (vélo ...)" et là il y a un véritable gisement d’économies, de réduction de la pollution et des émissions de GES.

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/newsletters/transflash/transflash-ndeg-398-juin-2015/chiffre-du-mois-40

"Dans les agglomérations, cette part est plus grande encore :

4 trajets en voiture sur 10 font moins de 3 km **. Ces trajets "courts" représentent près de 10 % de la distance totale parcourue en voiture.

Dans les unités urbaines *** définies par l’Insee en 2010, la part des trajets effectués en tant que conducteur ou passager d’une voiture sur une distance inférieure à 3 km varie relativement peu. Elle passe de 52 % dans l’unité urbaine de Cayenne à 39 % dans l’unité urbaine de Caen."

Le graphique montre même que 27 % des trajets faits en voiture sont même compris entre 1 et 3 km.

A ce titre, le pourcentage de trajet de moins de 1 km fait en voiture est lui aussi important.



Il serait bon de ne pas reproduire avec la voiture électrique les mêmes erreurs qu’avec la voiture.



