Aide aux adhérents professionnels de l'AVEM dans le cadre de la crise du COVID 19













l’expertise de ses membres dans de très nombreux domaines, a souhaité se mettre en action pour aider, assister, accompagner les femmes et les hommes d’entreprise, qu’ils en soient responsables ou qu’ils en soient collaborateurs.



Le District 1730 dont le Président de l’AVEM, Jean-Paul Faure, fait partie, a ainsi lancé la semaine dernière l’opération « Coup de pouce ». Cette opération est destinée à toutes celles et ceux qui, sous la pression des évènements et de leurs conséquences économiques sont en quête de repères, ont nécessité à confronter leurs difficultés avec d’autres, ont besoin d’un éclairage technique sur tel ou tel aspect de l’entreprise, ont besoin de parler, ressentent l’angoisse de « l’après » incertain.



Nous avons interviewé Monsieur Faure afin d’avoir plus d’information sur cette opération rotarienne.



Monsieur Faure, quels sont les domaines dans lesquels une aide peut être apportée ?



Nous sommes un groupe d’une centaine d’experts dans divers domaines de la gestion d’une entreprise. Nous agissons bénévolement. On peut nous poser toutes les questions liées à la gestion d’une entreprise dans le cadre de la crise actuelle. Nous avons de l’expertise dans les domaines suivants : Finances, Juridique, Stratégie, Ressources Humaines et Management, Commercial et Marketing, Négociation, Logistique, Télétravail et Informatique et enfin Accompagnement Personnel.



Vous avez souhaité présenter ce dispositif sur le site de l’AVEM afin de le proposer aux acteurs qui soutiennent l’AVEM, les adhérents de l’association.



Oui, en effet, j’ai souhaité que ce dispositif puisse être utilisé par les acteurs de la mobilité électrique, qu’ils fassent partie de petites ou de moyennes structures. Depuis la diffusion de ce soutien, ce ne sont pas moins de 800 entreprises qui ont sollicité une aide de la part des experts du Rotary. Et alors que nous nous attendions à apporter une aide aux petites structures, nous avons été surpris d’avoir également été contactés par des entreprises d’une taille conséquente (jusqu’à 250 salariés).



Comment peut-on demander de l’aide ou au contraire, proposer sa contribution ?



Pour demander de l’aide, c’est très simple : nous avons créé un site internet spécifique pour cette opération : https://coupdepouce.rotary1730.org/. Il suffit de cliquer sur une des cases thématiques et poser votre question. Votre question restera anonyme et vous recevrez la réponse d’un de nos experts. Vous pourrez ensuite, si vous le souhaitez, en contact directement avec l’expert qui vous a répondu.



Il est évidemment possible de contribuer à l’opération en apportant vos connaissances, votre expérience au service des autres. Ce sera avec un très grand plaisir que nous accueillons de nouveaux contributeurs. Pour cela, il faut nous contacter sur le site dédié.





Le réseau rotarien de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur, réseau d’excellence professionnelle grâce à, a souhaitéLe District 1730 dont le Président de l’AVEM, Jean-Paul Faure, fait partie, a ainsi lancé la semaine dernière. Cette opération est destinée à toutes celles et ceux qui, sous la pression des évènements et de leurs conséquences économiques sont en quête de repères, ont nécessité à confronter leurs difficultés avec d’autres, ont besoin d’un éclairage technique sur tel ou tel aspect de l’entreprise, ont besoin de parler, ressentent l’angoisse de « l’après » incertain.Nous avons interviewéafin d’avoir plus d’information sur cette opération rotarienne.









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire