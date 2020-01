Aéronefs électriques eVTOL : Toyota et Joby Aviation partenaires









Toyota va partager son expertise en matière de fabrication, contrôle qualité et maîtrise des coûts avec Joby Aviation pour la production de son aéronef révolutionnaire eVTOL. Le constructeur automobile japonais a mis également sur la table 394 millions de dollars (355 millions d’euros) sur les 590 millions de dollars (soit environ 532 millions d’euros) de l’appel de fonds de son nouveau partenaire. Il en devient ainsi le principal investisseur. Vice-président exécutif de Toyota Motor Corporation, Shigeki Tomoyama intégrera le directoire de l’entreprise aéronautique américaine avec l’esprit de participer à son orientation stratégique.



eVTOL



Joby Aviation conçoit et commercialise des aéronefs 100% électriques à décollage et atterrissage verticaux. Ces eVTOL (Electric Vertical Take-Off and Landing) sont destinés au déploiement de services de transport aérien rapides, silencieux et abordables. En investissant dans cette société aéronautique américaine, Toyota montre à nouveau son intérêt pour la mobilité aérienne urbaine durable qui semble répondre à l’évolution des besoins en déplacements au sein de villes dont les rues apparaissent aujourd’hui saturées.



Synergies



« L’exploitation des synergies avec les technologies automobiles et l’adoption des bonnes pratiques du Toyota Production System faciliteront et rationaliseront la production en série de ces avions, tout en aidant Joby à livrer des appareils de haute qualité, solides et fiables, ainsi qu’à respecter des normes de sécurité rigoureuse », expliquent les partenaires. Derrière cet accord apparaît l’idée d’une généralisation future du transport aérien urbain à la demande, sous forme d’un nouveau mode de transport des personnes et des marchandises.









