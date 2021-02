ABB va motoriser le premier ferry électrique sud-coréen









ABB vient de décrocher un contrat avec le chantier naval Haemin Heavy Industries par lequel l’entreprise internationale fournira une solution complète d’alimentation et de propulsion pour le premier ferry entièrement électrique attaché au port de Busan, au Sud-Est du pays.



Plan de remplacement de 140 navires



Cette commande constitue la première étape d’un programme qui vise, à échéance 2030, à remplacer 140 navires à propulsion conventionnelle par des modèles exploitant des groupes motopropulseurs alternatifs. Dans ce cadre, ABB, et le constructeur naval Haemin Heavy Industries spécialisé dans les navires légers respectueux de l’environnement, ont prévu de travailler ensemble à la réalisation de plusieurs bateaux électriques. En 2020, la Corée du Sud a adopté sa feuille de route Green New Deal pour la neutralité carbone en 2050. La mobilité durable, dont le transport des passagers et marchandises par bateau, en fait partie.



Ferry-catamaran de 40 mètres



Le modèle de navire électrique sur lequel travaille aujourd’hui ABB, est un ferry-catamaran de 40 mètres à double coque dimensionné pour transporter jusqu’à 100 passagers et 5 membres d’équipage. Le bateau effectuera des allers et retours entre les ports Nord et Sud de Busan. A une vitesse moyenne d’exploitation de 13 nœuds (24 km/h), un trajet durera environ une heure. Grâce à 2 batteries de 1.068 kWh de capacité énergétique, 4 voyages aller et retour pourront être réalisés sur une seule recharge. L’opération de ravitaillement en énergie des packs sera lancée de nuit, lorsque le navire est au repos.



Haut degré de fiabilité



« Le système de distribution d’énergie Onboard DC Grid d’ABB garantira que la puissance de la batterie est fournie aux sous-systèmes du navire de la manière la plus optimale, tandis que le système de gestion de l’alimentation et de l’énergie (PEMS) d’ABB contrôlera la distribution globale de l’alimentation, augmentera la tolérance aux pannes et fournira un haut degré de fiabilité », explique l’adhérent à l’Avem. « Une fois en service, le ferry sera surveillé à distance et pris en charge par des experts du réseau mondial ABB des centres d’opérations collaboratives ABB Ability. L’assistance et la connectivité à distance, ainsi que l’analyse avancée des données activées par le système de diagnostic à distance ABB Ability, amélioreront davantage la sécurité opérationnelle du navire et assureront des performances optimales, tout en aidant à détecter et à corriger rapidement les défauts à bord », poursuit ABB.



Plus de 130 ferries à batterie déjà en service



Transportant plus de 2 milliards de passagers par an, l’industrie mondiale des ferries est mise sous pression pour réduire son empreinte carbone. Selon l’objectif fixé par l’Organisation maritime internationale, les émissions annuelles doivent être descendues d’au moins 50% à échéance 2050 par rapport aux niveaux de 2008. Voilà pourquoi de plus en plus de ferries électriques sont lancés sur les eaux. Le Maritime Battery Forum en recense déjà plus de 130 en service, auxquels s’ajoutent 90 commandes passées pour de nouveaux exemplaires. ABB est derrière plusieurs de ces réalisations, notamment avec les compagnies P&O Ferries et Washington State Ferries.





