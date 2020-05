ABB va fournir des systèmes de batterie et de traction pour 160 trains













C’est un nouvel accord qui a été signé entre ABB et le constructeur suisse de matériel roulant ferroviaire Stadler. Il est alimenté par une enveloppe d’un peu plus de 166 millions d’euros. Afin de réduire l’empreinte carbone le long de lignes ou de tronçons non électrifiés, certaines rames seront équipées d’une technologie de pointe permettant une alimentation en mode triple : via caténaires, avec un générateur diesel, ou au moyen d’unités de stockage haute puissance lithium-ion.



160 trains



Les systèmes de batterie et de traction à livrer par ABB à Stadler sont destinés à construire plus de 160 rames qui seront mises en circulation en Europe et en Amérique du Nord. Sur ce volume, 71 unités rejoindront la flotte ferroviaire Wales & Borders au Royaume-Uni, dont 24 embarquant l’architecture à triple alimentation. Pour le Pays de Galles, ce sont 36 tramways Citylink qui fonctionneront avec la technologie électrique ABB en remplacement d’exemplaires diesel. L’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, la Slovénie, le Canada et les Etats-Unis forment la liste des autres territoires où seront mis en services le reste des trains qui font l’objet du présent partenariat.



Service durable



« Les trains équipés des systèmes ABB permettront de fournir un meilleur service, des connexions plus rapides et un fonctionnement plus durable en banlieue », explique le service de communication de l’entreprise. Les unités de stockage d’énergie haute puissance qui s’appuient sur des cellules lithium-ion seront fabriquées dans son usine de Baden, en Suisse, sur une ligne de production récemment inaugurée.





