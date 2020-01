ABB retenu à nouveau pour développer le réseau de recharge Ionity









Premier fabricant d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques à avoir équipé ses superchargeurs 350 kW de câbles à refroidissement par liquide, ABB vient de recevoir une commande de 324 unités de ce matériel.



Nouvelle phase d’extension



Cette opération entre dans le cadre de la deuxième phase d’extension du réseau de recharge européen Ionity porté par un consortium majoritairement composé de groupes de constructeurs allemands en automobiles dont BMW, Daimler et Volkswagen (incluant Audi et Porsche). Les 324 nouveaux chargeurs ultrarapides devraient être déployés dans 24 pays d’ici la fin de la présente année 2020. Ils s’ajouteront aux 340 précédents exemplaires commandés en 2018 au lancement des premiers travaux pour réaliser ce maillage. Les véhicules électriques qui seront sans doute équipés dans quelques années pour accepter une puissance de recharge de 350 kW retrouveront alors potentiellement 200 kilomètres d’autonomie en 8 minutes. Potentiellement, car afin de ménager la durée de vie des packs, la courbe de ravitaillement en énergie n’est pas linéaire avec un pic relativement court.



202 stations



A ce jour, avec celle installée en Suisse à Lully, commune du canton de Vaud, dans le district de Morges, Ionity vient de passer le cap symbolique des 200 stations ouvertes sur 18 territoires européens. Depuis, 2 nouveaux sites ont déjà allongé la liste. Entre les 2 commandes espacées de 2 ans, les chargeurs ultrarapides ABB ont bénéficié d’améliorations : fonctionnement plus silencieux, affichage sur mesure, et câbles rétractables plus longs. Cette dernière fonctionnalité permet un accès facilité au connecteur de recharge de tous les modèles de voitures électriques et empêchent que le faisceau traîne sur le sol dans l’eau et la saleté.



Commentaires



« Notre collaboration avec Ionity représente le rapprochement de deux organisations aux vues similaires, déterminées à créer un avenir plus vert et plus durable pour tous. Ionity est un excellent partenaire car des solutions dédiées peuvent être développées conjointement en raison de l’ampleur du déploiement », commente Frank Muehlon, responsable des activités mondiales d’ABB pour les solutions d’infrastructures de mobilité électrique. De son côté, Michael Hajesch, directeur général chez Ionity, loue le matériel de l’adhérent à l’Avem : « ABB est l’un de nos partenaires technologiques privilégiés pour les chargeurs haute puissance dans toute l’Europe. Avec leur nouveau design personnalisé lancé avec Ionity, ils continuent d’élargir le marché. Ils ont développé un encombrement très réduit pour l’unité de distribution qui s’intègre à notre nouveau design ».





Pour plus d'information



ABB France

Nicolas Chauveau

465, av des Pré-Seigneurs

La Boisse

01124 MONTLUEL



Tel : 04 37 40 44 82

Mail :

Site :



Nicolas Chauveau465, av des Pré-SeigneursLa Boisse01124 MONTLUELTel : 04 37 40 44 82Mail : nicolas.chauveau@fr.abb.com Site : http://www.abb.fr









Commentaires

Je suis bien content pour ABB, entreprise française. Mais en attendant, le réseau Ionity ne comprend aucune station existante ou à venir en Alsace-Lorraine, alors qu’ailleurs il y a plusieurs stations très rapprochées les unes des autres. De plus, le site Ionity n’est malheureusement pas en Français. @Daniel :

Raté : "ABB (sigle d’ASEA Brown Boveri) est une entreprise helvético-suédoise dont le siège social est basé à Zurich, en Suisse" (https://fr.wikipedia.org/wiki/ABB_(entreprise) ;)





Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire