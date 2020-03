ABB finalise l’acquisition du fournisseur chinois de recharge Chargedot













ABB a finalisé la prise de participation majoritaire dans Chargedot Shanghai New Energy Technology Co., Ltd., souvent désigné plus simplement par l’appellation « Chargedot ». Cette transaction avait été annoncée le 28 octobre 2019.



Jusqu’à 350 kW



Depuis sa création en 2009, Chargedot, basée à Shanghai, a apporté une contribution significative à l’adoption des véhicules électriques en Chine. La société fournit des stations de recharge AC et DC, ainsi que la plateforme logicielle nécessaire à une gamme de clients comprenant des fabricants de VE, des opérateurs de réseaux de recharge de VE, et des promoteurs immobiliers. Elle compte environ 205 employés. Autre actionnaire de Chargedot : Shanghai SAIC Anyo Charging Technology Co., Ltd., une filiale de SAIC.



Renforcement de la présence en Chine



L’acquisition devrait renforcer les relations d’ABB avec les principaux fabricants chinois de véhicules électriques et élargir le portefeuille de mobilité électrique de la société avec du matériel et des logiciels développés spécifiquement pour les exigences locales, ainsi que des offres de services.



130 ans d’innovation



ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est un leader des technologies de pointe qui accompagne les industries dans leur transformation digitale. Fort d’un héritage de plus de 130 ans d’innovation, ABB possède quatre champs d’expertise, représentés par ses Business : Electrification, Industrial Automation, Motion, et Robotics & Discrete Automation, réunis par la plateforme digitale ABB Ability. Le Business Power Grids d’ABB sera cédé à Hitachi en 2020. ABB est présent dans plus de 100 pays et compte quelque 147.000 employés.





