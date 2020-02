A Londres, Uber abat la carte de l’électrique











Un accord par lequel le géant mondial du VTC entend jouer à la fois sur la fibre patriotique, les Nissan Leaf étant fabriquées en Angleterre à Sunderland, mais aussi sur son apport à la préservation de l’environnement dans une ville où la qualité de l’air est problématique, pour redorer son blason et peser sur la décision finale des juges. L’enjeu est d’importance pour Uber car Londres, où il compte près de 45 000 chauffeurs, constitue l’un de ses plus gros marchés avec 3,5 millions de passagers utilisant son application pour commander un VTC.





Un accord portant sur la livraison de 2 000 Nissan Leaf



L’accord signé entre Uber et Nissan porte sur la livraison de 2 000 Nissan Leaf qui seront mises à la disposition des chauffeurs utilisant l’application Uber à Londres. Ces derniers pourront acheter ou louer à des tarifs très inférieurs au prix de marché une Nissan Leaf de seconde génération, dotée d’une batterie de 40 kWh offrant une autonomie de 270 km en cycle WLTP. Pour Andrew Humberstone (Directeur Général de Nissan Motor (GB) Ltd) : « La Nissan Leaf est le véhicule parfait pour soutenir l’ambition d’Uber d’une flotte 100% électrique à Londres en 2025. Non seulement les passagers apprécieront la conduite plus silencieuse, mais les cyclistes, les piétons et les autres usagers de la route bénéficieront également du groupe motopropulseur zéro émission. »

Uber a en effet lancé en 2019 un plan « Air Pur » visant à lutter contre la pollution de l’air dans la capitale britannique. Un plan en phase avec la politique volontariste du Maire de Londres Sadiq Khan qui a notamment institué une taxe quotidienne de 12,5 livres que doit payer les conducteurs de véhicules thermiques les plus polluants conduisant dans la « Zone à émissions ultra faibles ». Pour Jamie Heywood (Directeur Général régional d’Uber pour l’Europe du Nord et de l’Est) : « Notre vision audacieuse pour Londres est que chaque conducteur sur l’application Uber utilise un véhicule 100% électrique d’ici 2025. Le partenariat avec Nissan est une étape extrêmement importante pour atteindre cet objectif. »







Des économies en vue pour les chauffeurs



Concrètement, Uber s’est engagée à investir 200 millions de livres sterling (238 millions d’euros) afin d’aider les chauffeurs utilisant son application à faire l’acquisition d’une voiture électrique. Un fond alimenté notamment par une commission de 15 pence par mile prélevée sur chacun des trajets réservés à Londres. Les chauffeurs auront la possibilité de puiser dans ce fond pour acheter ou louer une Nissan Leaf. Plus de 500 d’entre eux ont d’ailleurs déjà fait le choix de l’électrique et, avec 900 000 courses, la compagnie a indiqué avoir observé une augmentation de 350% des trajets effectués en voitures électriques depuis l’introduction de la taxe « Air Pur ».

Pour séduire les autres chauffeurs, Uber met en avant les économies qu’ils pourraient réaliser en optant pour l’électrique, les chiffrant à 4 500 £ en moyenne selon le nombre de kilomètres qu’ils ont parcourus. Reste encore à vaincre les réticences de certains d’entre eux qui craignent de ne pas disposer de suffisamment de bornes de recharge, en particulier de bornes de charge rapide. Une crainte qui devrait progressivement être dissipée puisque plus de 1 000 bornes de recharge ont été installées dans la ville l’an dernier et que leur nombre devrait encore se multiplier dans les prochaines années.







