A Contresens : La vérité sur les voitures électriques diffusée sur Tipik

Tipik diffuse ce mardi 26 janvier 2021 à 20h35 le film-documentaire Marc Muller et Jonas Schneiter. Le créneau à réserver à ce programme, d’une durée de 1h50, sera à nouveau proposé le lendemain, mercredi 27, à partir de 23h40.



2 ans sur le terrain



Pour rappel, l’équipe de journalistes a consacré 2 ans à aller sur le terrain pour vérifier les informations à charge qui leur ont été opposé lorsqu’un Volkswagen Combi 1969 rétrofité a été mis en exploitation pour l’émission Aujourd’hui animée par les 2 Suisses. Ils ont en particulier balayé les sujets de l’extraction du cobalt au Congo par des enfants, de la disparition des flamants rose en Bolivie ou au Chili dont les eaux seraient également touchées par l’exploitation des mines de lithium, du recyclage des batteries, des terres et matériaux rares, de l’impact carbone sur la durée de vie des voitures électriques, etc.



A voir absolument



Si les auteurs, engagés par ailleurs dans des actions pour l’environnement, ne prétendent pas hisser la voiture électrique au rang de moyen le plus propre pour se déplacer, ils ont cependant accumulé pas mal d’informations ruinant bien des prises de parole à charge contre elle. A noter que pour réaliser leur enquête, les journalistes ont puisé pas mal sur leurs économies. Leur travail, d’abord diffusé sur Internet en avant-première, mérite qu’on s’y intéresse. Entre l’émission jeu Stress en cuisine, et la comédie Le doudou avec Kad Merad et Guy Marchand, la chaîne de télévision belgediffuse ce mardi 26 janvier 2021 à 20h35 le film- A Contresens deet. Le créneau à réserver à ce programme, d’une durée de 1h50, sera à nouveau proposé le lendemain, mercredi 27, à partir de 23h40.Pour rappel, l’équipe de journalistes a consacré 2 ans à aller sur le terrain pour vérifier les informations à charge qui leur ont été opposé lorsqu’un Volkswagen Combi 1969 rétrofité a été mis en exploitation pour l’émission Aujourd’hui animée par les 2 Suisses. Ils ont en particulier balayé les sujets de l’extraction du cobalt au Congo par des enfants, de la disparition des flamants rose en Bolivie ou au Chili dont les eaux seraient également touchées par l’exploitation des mines de lithium, du recyclage des batteries, des terres et matériaux rares, de l’impact carbone sur la durée de vie des, etc.Si les auteurs, engagés par ailleurs dans des actions pour l’environnement, ne prétendent pas hisser laau rang de moyen le plus propre pour se déplacer, ils ont cependant accumulé pas mal d’informations ruinant bien des prises de parole à charge contre elle. A noter que pour réaliser leur enquête, les journalistes ont puisé pas mal sur leurs économies. Leur travail, d’abord diffusé sur Internet en avant-première, mérite qu’on s’y intéresse.









Mais ils n’ont aucunement balayé le sujet de la pollution aux particules. Quand on prend cela en compte :

1- une étude récente confirme une étude de 2016 selon lesquelles une voiture électrique plus lourde de 300 kg n’émet pas moins de particules qu’une voiture thermique. Le gain potentiel provenant du freinage régénératif étant soumis à certaines conditions.

2- une étude récente indique que les particules d’usure des freins et des pneus seraient les plus toxiques après les particules de combustion du chauffage au bois,

3- les particules sont le polluant le plus tueur,

4- 80 % du coût de la pollution du trafic routier est du aux particules,

5- il n’y a pas de seuil d’innocuité pour les particules,

6- sur les véhicules à énergie fossile récents (y compris diesel) l’ultramajorité des particules provient des phénomènes d’abrasion (plus de 85 %),

on ne peut qu’arriver à la conclusion que pour réduire la pollution aux particules dans les villes et arrêter l’hécatombe, la seule solution est de réduire drastiquement la circulation automobile, ce qui réduit grandement le kilométrage total parcouru par les voitures.

De ce fait cela remet sévèrement en question toutes les comparaisons en Analyse du Cycle de Vie (et pas seulement pour le carbone).



Preuves :

- 1 : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S135223101630187X?via%3Dihub

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231020306208/pdfft?isDTMRedir=true download=true (télécharge un PDF)

- 2 : https://www.sera.asso.fr/index.php/le-pouvoir-oxydant-des-particules-fines-de-lair-accredite-les-risques-sanitaires/

"Les particules les plus toxiques seraient celles issues du chauffage au bois et de l’usure des freins et des pneus"

- 3 : https://www.eea.europa.eu/fr/pressroom/newsreleases/de-nombreux-europeens-restent-exposes/mortalite-prematuree-imputable-a-la

En France en 2012 43 400 morts dus aux particules, 1 500 à l’ozone et 7 700 au NO2.

- 4 : https://cleanair4health.eu/

"On average, over all 432 cities, PM2.5/PM10 contributes to 82.5% of the total damage costs."

Ce qui se traduit par "En moyenne, dans les 432 villes, les PM2,5 / PM10 contribuent à 82,5% du coût total des dommages"

- 5 : https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health

"Même à faible concentration, la pollution aux petites particules a une incidence sanitaire; en effet, on n’a identifié aucun seuil au-dessous duquel elle n’affecte en rien la santé. C’est pourquoi il était préconisé dans les lignes directrices de 2005 d’œuvrer à limiter au maximum les niveaux de concentration en particules en suspension."

- 6 : https://www.oecd-ilibrary.org/sites/4a4dc6ca-en/1/3/3/index.html?itemId=/content/publication/4a4dc6ca-en _csp_=681d016aff567eeb4efd802d746cdcc4 itemIGO=oecd itemContentType=book

Tableaux 3.4 et 3.5.



