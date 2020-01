500 chargeurs rapides verts dans les stations-service Avia en Espagne













Après un premier déploiement réussi de 48 chargeurs rapides répartis sur 24 sites dans 7 régions espagnoles, le pétrolier Avia et Iberdrola (entreprise spécialisée dans la production, la distribution et la commercialisation d’électricité et de gaz naturel de sources renouvelables), intensifient leur collaboration.



100 stations



Le nouvel accord porte sur l’installation de 500 chargeurs rapides pour véhicules électriques qui seront implantés dans plus de 100 stations-service Avia déjà sélectionnées en Espagne (Andalousie, Castille-La Manche, Communauté de Madrid, Communauté de Valence, La Rioja, Navarre et Pays basque) et au Portugal. Iberdrola aura pour mission de les associer sur place à des systèmes d’autoconsommation alimentés par des centrales photovoltaïques.



Avia en opérateur multi-énergies



Ce partenariat gagnant-gagnant permettra au pétrolier de se présenter dorénavant comme un opérateur multi-énergies. De son côté, Iberdrola poursuit ainsi son programme d’installation de 25.000 points de recharge en Espagne pour 2021 dans des résidences, entreprises et des sites urbains et interurbains accessibles au public. Les clients des 2 entreprises bénéficieront d’avantages chez le partenaire respectif.



De rapides à ultrarapides



Le nouveau plan prévoit l’installation de bornes de recharge rapide à ultrarapide sur les principales voies et autoroutes permettant de rejoindre toutes les capitales provinciales du territoire et de parcourir toute l’Espagne en véhicule électrique.









Commentaires

CCS et Chademo ?



Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire