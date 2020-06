500.000 échanges de batteries pour les SUV électriques Nio









On se souvient de l’échec du projet Better Place avec des Renault Fluence Z.E. dont les batteries pouvaient être échangées en quelques minutes dans des stations dédiées. Le concept du programme israélien est régulièrement repris pour des scooters et des vélos électriques en location. Le constructeur chinois Nio démontre qu’un tel scénario est également viable pour des voitures à batterie de traction.



500.000 Swaps en 2 ans



C’est mardi dernier, 26 mai 2020, à l’Auto Expo Park de Shanghai, que Nio a enregistré le 500.000e échange de batterie sur l’un de ses SUV électriques. Deux ans quasiment jour pour jour après l’ouverture de la première station Nio Power dans le parc industriel Nanshan High Tech de Shenzhen. Ciblant plus particulièrement les autoroutes G2 (Pékin – Shanghai) et G4 (Pékin – Hong Kong – Macao) et les zones urbaines denses (58 villes), le réseau est désormais constitué d’un maillage de 131 sites dans lesquels les premiers acquéreurs de SUV électriques ES6, EC6 et ES8 peuvent venir échanger gratuitement et à vie le pack batterie de leurs véhicules.



Subventions jusqu’en 2022



Il y a encore peu menacée de disparition pour diverses raisons (rappel massif de véhicules à cause d’un risque d’incendie des batteries, baisse des aides à l’achat pour les VE en Chine, etc.), la marque Nio s’accroche aux subventions qui seront accordées par l’Etat, jusqu’en 2022 au moins, aux modèles de véhicules électriques conçus pour l’échange des batteries.









Commentaires

Bonjour,

juste une petite remarque sur le logo de cette marque chinoise Nio (double demi-cercle) :

de loin c’est pratiquement le logo de Citroën (double chevron) !

Cordialement, Filou74 @ Filou 74

Les Chinois n’ont aucune gène pour copier les autres. C’est comme cela qu’ils sont devenus ce qu’ils sont dans la branche automobile. Et ailleurs aussi. Mais nous leur avons donné le bâton, voir ce qui s’est passé avec le laboratoire P4 de Wuhan.



