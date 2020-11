50% de voitures rechargeables vendues chez Mitsubishi pour 2030









Mitsubishi Motors vient de communiquer sa nouvelle feuille de route pour participer à une société mondiale neutre en émissions carbonées à horizon 2050. Ce nouveau plan environnemental poursuit 2 objectifs principaux à concrétiser pour l’étape 2030 : réduire de 40% les émissions de CO2 de ses modèles neufs et de ses activités, et atteindre 50% d’électriques et hybrides rechargeables dans ses ventes de véhicules. Le constructeur va travailler en 3 temps.



Politique environnementale



En suivant les grandes tendances sociales issues de l’Accord de Paris, Mitsubishi Motors va réviser sa politique environnementale adoptée en 1999 en lui intégrant des objectifs à moyen et long termes. Et ce, en prévision de 3 trois problématiques différentes : le changement climatique, l’épuisement des ressources, et la pollution. Avec une échéance en 2050 qui semble répondre à un jalon important en matière de changement climatique, le constructeur a ponctué d’une étape tous les 10 ans sa feuille de route. On y trouvera tout un lot d’initiatives à adopter de la production à l’utilisation des véhicules, en établissant au besoin des partenariats commerciaux mais aussi avec les collectivités et les autorités locales et nationales.



Vision environnementale 2050



En accordant la plus haute priorité aux mesures de lutte contre le changement climatique, Mitsubishi Motors se projette dans le monde de 2050. L’entreprise compte évoluer de concert en contribuant à l’instauration d’une société neutre en carbone par le développement des véhicules rechargeables et l’exploitation de plus en plus grande des énergies renouvelables. Mitsubishi Motors favorisera l’emploi de ressources obtenues du recyclage de telle sorte à recourir le moins possible à des matériaux nouvellement extraits. Le constructeur entend également réduire la pollution induite par ses activités.



Premier palier : 2030



Pour abaisser dans les 10 ans de 40% les émissions de CO2 de ses voitures neuves par rapport à l’exercice 2010, Mitsubishi Motors compte intensifier sa promotion des modèles branchés produits sous sa marque, avec une orientation privilégiée vers les hybrides rechargeables. Afin d’atteindre globalement le même niveau de réduction pour ses activités, en comparaison de l’année 2014, le constructeur nippon table sur les économies d’énergie et l’exploitation des sources renouvelables. Pour une influence positive supplémentaire sur ces 2 tableaux, MMC se prépare à intensifier le recours au V2X, aussi bien en incitant ses clients à mettre en œuvre cette architecture chez eux (domicile et entreprise) à travers l’offre Dendo Drive, qu’en la rendant incontournable lors de diverses catastrophes qui nécessiteraient de rétablir dans l’urgence l’alimentation électrique. Concernant les matériaux utilisés, la marque va s’activer à privilégier le plastique obtenu sans pétrole et à minimiser les chutes et résidus inutilisables. En outre, avant recyclage, les batteries de traction seront employées en seconde vie pour le stockage de l’énergie.





Pour plus d'information



M Motors Automobiles France

Service Relation Clientèle

Parc d'Activités des Béthunes

1 avenue du Fief - CS 60006 Saint-Ouen l'Aumone

95067 CERGY PONTOISE CEDEX



Tel : 01.34.35.84.85 ou 01.34.34.84.90

Mail :

Site :



Service Relation ClientèleParc d'Activités des Béthunes1 avenue du Fief - CS 60006 Saint-Ouen l'Aumone95067 CERGY PONTOISE CEDEXTel : 01.34.35.84.85 ou 01.34.34.84.90Mail : relation_clientele@mitsubishi-motors.fr Site : http://www.mitsubishi-motors.fr









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire