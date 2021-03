50 conducteurs de taxis et VTC vont expérimenter l’électrique









Slough souhaite encourager les conducteurs de taxis et de VTC à passer à l’électrique d’ici 2025. Pour cela, 50 d’entre eux bénéficieront de la possibilité de tester pendant 90 jours une voiture branchée. Cette expérimentation s’étalera sur 22 mois.



Subventions



Le programme est soutenu par le gouvernement britannique. Son département de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra), via le fonds pour la qualité de l’air, a accordé à la municipalité de Slough une enveloppe de 370.035 livres. C’est-à-dire quasiment 430.000 euros pour financer cette expérimentation. En amont, 157.500 livres (182.765 euros) avaient été versées par un autre organisme afin d’installer et mettre en service 7 points de recharge rapide sur le territoire sur la période.



Campagne de communication



