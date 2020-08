3-4 octobre 2020 : Occitania e-Tour 2020









L’Ame66, avec la collaboration de l’Avere Occitanie, prépare actuellement un rallye touristique de 600 kilomètres à vivre sur 2 jours dans la bonne humeur avec des voitures électriques, y compris les modèles à pile hydrogène. Traversant Perpignan, Carcassonne, Albi et Montpellier, il offre à la fois une découverte du patrimoine régional et du réseau Reveo aux 1.000 bornes de recharge. A ce stade, il est encore possible à des partenaires éventuels de se manifester afin de s’associer à l’événement.



Réflexion de L’Ame66



Organisateur sur le terrain, l’association d’utilisateurs de véhicules électriques L’Ame66 rappelle à juste titre que « la crise sanitaire et le confinement ont eu pour effet positif de nous faire réfléchir sur notre mode de vie actuel et de nous faire prendre conscience des enjeux écologiques auxquels nous sommes confrontés ». La transition écologique signifie pour de plus en plus d’automobilistes de passer à la mobilité électrique. « Tout en garantissant le même degré de confort et de liberté aux déplacements de nos concitoyens, elle permet de réduire considérablement nos émissions de gaz à effet de serre et de polluants par rapport aux solutions actuelles, et accompagne le développement des énergies renouvelables (solaires, photovoltaïque...) en leur offrant une capacité de stockage », plaide l’organisation.



Chasser la peur et gommer les freins



Les rallyes en véhicules électriques ont le plus souvent parmi leurs objectifs visés de mieux faire connaître la mobilité branchée. Et ce pour chasser cette peur du manque d’autonomie qui n’a plus lieu d’être avec les modèles équipés de packs de plusieurs dizaines de kilowattheures de capacité énergétique. Il s’agit aussi de montrer comment les réseaux de recharge évoluent sur le terrain. Et c’est exactement dans cette optique que L’Ame66 s’active actuellement à préparer une manifestation teintée de tout le savoir de son équipe et du dynamique Robert Morandeira très apprécié des pionniers de la mobilité électrique. A côté du côté pédagogique, l’habituel plaisir de la découverte. Avec l’Occitania e-Tour, ce sont les fabuleux paysages du territoire qui offrent un écrin pour une bulle de convivialité entre pratiquants de la mobilité branchée. « Rouler en électrique est un plaisir ! », martèle l’organisation rassemblant des adeptes convaincus.



Course aux trésors



« La région Occitanie est un territoire riche en patrimoine, elle regorge de multiples trésors : des sites classés comme monuments historiques ou à l’Unesco, des villes médiévales, des ponts issus de prouesses architecturales, des paysages à couper le souffle... », met en avant L’Ame66. En réalisant un périple s’étalant sur 5 départements (Pyrénées-Orientales, Aude, Tarn, Aveyron, Hérault), les équipages seront appelés à résoudre des énigmes. A la clé, des monuments, objets et produits locaux à identifier et photographier. En fin de parcours, les participants proposeront 3 photos qui seront soumises à un jury.



Visibilité des partenaires



Le logo des partenaires sera présent sur les différents supports de communication (sites Internet, réseaux sociaux, affiches) qui dépendent de l’organisation et seront particulièrement consultés avant, pendant, et après le rallye touristique Occitania e-Tour 2020. L’événement sera couvert par les médias (radio, presse écrite) qui lui donneront une plus grande épaisseur. « Devenir partenaire de cet événement, c’est vous donner l’occasion d’accroître votre visibilité au sein de la région. En termes d’image, vous soutenez un projet d’éco-mobilité, un sujet qui est au centre des préoccupations aujourd’hui », explique l’Ame66 dans son dossier de presse.





