3 000 Dacia Spring en location dans les centres E.Leclerc













Chacun dans leur domaine, les centres E.Leclerc et Dacia proposent des alternatives peu couteuses, fiables, de qualité et accessibles à tous. Pour le CEO du Groupe Renault Luca de Meo : « Proposer des Dacia Spring, les véhicules électriques les plus abordables d’Europe, dans les centres E. Leclerc, c’est proposer une mobilité électrique pour tous et sur le maximum de territoires possible en France. » Pour lui, la mobilité de demain se construira en écosystème, ensemble, et cela commence par des partenariats comme celui noué avec les centres E.Leclerc.







Rendre la mobilité électrique accessible au plus grand nombre



Grâce à ce partenariat entre le Groupe Renault et E.Leclerc Location, l’expérience de l’électrique va pouvoir être accélérée partout en France. 4 000 véhicules électriques (3 000 Dacia Spring et 1 000 Renault Zoé) ont d’ores et déjà été commandés. Une démarche qui devrait encourager le test puis l’adoption de ce mode de transport plus vert par des milliers d’automobilistes. Avec plus de 10 ans d’expérience, le Groupe Renault est le leader de l’électrique en Europe et, avec la Spring Electric, sa marque Dacia adapte aujourd’hui la mobilité électrique à sa philosophie de proposer des voitures répondant aux besoins essentiels.



Sous son look de baroudeuse, la Dacia Spring est dotée d’une habilité record, d’une motorisation électrique fiable et d’une autonomie rassurante. De quoi en faire une citadine polyvalente et pratique qui, de plus, est la moins chère du marché. Légère et compacte, elle est équipée d’un moteur d’une puissance de 33 kW alimenté par une batterie d’une capacité de 26,8 kWh offrant une autonomie de 225 km en cycle WLTP. A noter que Dacia a conçu une version spécifique adaptée à l’autopartage. Disposant notamment de la navigation et des dispositifs d’aide au stationnement, c’est cette version que l’on devrait retrouver en location dans les centres E.Leclerc.







Une accélération de l’engagement d’E.Leclerc en faveur de la mobilité électrique



Ce partenariat autour de la mobilité électrique n’est pas le premier pour E.Leclerc. Dès 2010, les Centres E.Leclerc ont construit avec Renault un programme sur ce thème concrétisé dès l’année suivante par l’équipement des parkings des magasins en infrastructures de recharge, puis dès 2012 par l’achat de Renault Zoé comme voitures de fonction pour les collaborateurs de ce groupement d’entrepreneurs indépendants devenu leader de la distribution en France. Plus récemment, signataire de la charte « 100 000 bornes » portée par le Ministère des Transports, E.Leclerc a annoncé le 12 octobre dernier, sa volonté d’agrandir son parc actuel de points de charge pour véhicules électriques, pour le porter à 5 000 en deux ans, puis à 10 000 d’ici à 2025.



L’accord signé avec le Groupe Renault et sa marque Dacia se situe non seulement dans la continuité de l’engagement d’E.Leclerc en faveur de la mobilité électrique, mais il constitue aussi une vraie marche en avant pour le marché du véhicule universel de demain, tout en étant en cohérence avec la philosophie des centres E.Leclerc. Le Président de leur Comité Stratégique Michel-Edouard Leclerc s’en félicite en déclarant : « Je suis heureux qu’on puisse encourager à une telle ampleur l’usage de l’électrique auprès de nos clients. Cela permet de tester sans s’engager, puis d’adopter ce type de mobilité sur le long terme. Et ça va exactement dans le sens de nos combats en faveur de l’environnement et du pouvoir d’achat. »



Le Groupe Renault et E.Leclerc ont annoncé cette semaine la conclusion d’un partenariat unique visant à promouvoir une mobilité plus responsable et à accélérer l’usage de la voiture électrique en France. A compter du 1er mars 2021, les 504 agences de location E.Leclerc proposeront en exclusivité la toute nouvelle Dacia Spring, la voiture 100% électrique la moins chère du marché européen. L’objectif de cet accord est de permettre aux automobilistes français de tester en location les vertus de la mobilité électrique à un prix d’accessibilité encore jamais atteint.Chacun dans leur domaine, les centres E.Leclerc et Dacia proposent des alternatives peu couteuses, fiables, de qualité et accessibles à tous. Pour le CEO du Groupe RenaultPour lui, la mobilité de demain se construira en écosystème, ensemble, et cela commence par des partenariats comme celui noué avec les centres E.Leclerc.Grâce à ce partenariat entre le Groupe Renault et E.Leclerc Location, l’expérience de l’électrique va pouvoir être accélérée partout en France. 4 000 véhicules électriques (3 000 Dacia Spring et 1 000 Renault Zoé) ont d’ores et déjà été commandés. Une démarche qui devrait encourager le test puis l’adoption de ce mode de transport plus vert par des milliers d’automobilistes. Avec plus de 10 ans d’expérience, le Groupe Renault est le leader de l’électrique en Europe et, avec la Spring Electric, sa marque Dacia adapte aujourd’hui la mobilité électrique à sa philosophie de proposer des voitures répondant aux besoins essentiels.Sous son look de baroudeuse, la Dacia Spring est dotée d’une habilité record, d’une motorisation électrique fiable et d’une autonomie rassurante. De quoi en faire une citadine polyvalente et pratique qui, de plus, est la moins chère du marché. Légère et compacte, elle est équipée d’un moteur d’une puissance de 33 kW alimenté par une batterie d’une capacité de 26,8 kWh offrant une autonomie de 225 km en cycle WLTP. A noter que Dacia a conçu une version spécifique adaptée à l’autopartage. Disposant notamment de la navigation et des dispositifs d’aide au stationnement, c’est cette version que l’on devrait retrouver en location dans les centres E.Leclerc.Ce partenariat autour de la mobilité électrique n’est pas le premier pour E.Leclerc. Dès 2010, les Centres E.Leclerc ont construit avec Renault un programme sur ce thème concrétisé dès l’année suivante par l’équipement des parkings des magasins en infrastructures de recharge, puis dès 2012 par l’achat de Renault Zoé comme voitures de fonction pour les collaborateurs de ce groupement d’entrepreneurs indépendants devenu leader de la distribution en France. Plus récemment, signataire de la charteportée par le Ministère des Transports, E.Leclerc a annoncé le 12 octobre dernier, sa volonté d’agrandir son parc actuel de points de charge pour véhicules électriques, pour le porter à 5 000 en deux ans, puis à 10 000 d’ici à 2025.L’accord signé avec le Groupe Renault et sa marque Dacia se situe non seulement dans la continuité de l’engagement d’E.Leclerc en faveur de la mobilité électrique, mais il constitue aussi une vraie marche en avant pour le marché du véhicule universel de demain, tout en étant en cohérence avec la philosophie des centres E.Leclerc. Le Président de leur Comité Stratégiques’en félicite en déclarant :









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire