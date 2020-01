29% de croissance en 2019 pour Mitsubishi Motors en France









Cette performance a été obtenue sur un marché VP/VU en progression de 2,3%. Concrètement, il se traduit par l’immatriculation l’année dernière de 9.422 voitures particulières et utilitaires légers de la marque. Cette dernière n’avait pas enregistré un tel volume dans l’Hexagone depuis 2005. En outre, la nouvelle poussée de l’Outlander hybride rechargeable dote Mitsubishi de la meilleure moyenne carbone en France pour un constructeur généraliste : 84 grammes de CO2 au kilomètre.



Dans le rétro de Tesla



Mitsubishi affiche également une croissance de 50% en VP sur un marché en augmentation de 1,92%. La marque réalise ici ainsi la 2e meilleure progression derrière Tesla.



Outlander PHEV : numéro 1 des hybrides rechargeables



En 2019, le SUV hybride rechargeable a progressé de 139% sur un segment à +28%, avec 3.171 immatriculations. Il se place ainsi sur la plus haute marche du podium des immatriculations d’hybrides rechargeables en France.



Space Star : appétit d’oiseau et prix léger



2019 a été pour la citadine une année prospère enregistrant une hausse de 68% de ses immatriculations avec 3.270 immatriculations unités dans l’Hexagone. En mars 2020, la Space Star bénéficiera d’un important restylage tout en gardant une consommation réduite (conso mixte WLTP 5,2 l/100 km), un rapport prix/équipements ultra compétitif et un tarif d’entrée de gamme à moins de 10.000 euros (remise incluse).



L200 : nouveau modèle



Le pickup historique de la marque aux trois diamants représente 11% du marché du pickup avec 1.902 immatriculations. Le succès du nouveau modèle est au rendez-vous puisque sa version Club Cab a enregistré autant de ventes que l’ensemble des carrosseries de la précédente génération. Le L200 se hisse ainsi à la 3e place du segment pickup en métropole.



Réseau de distributeurs : développement et consolidation



En 2019 le réseau Mitsubishi Motors s’est développé comme prévu pour atteindre un total de 150 sites (métropole & DOM). Treize secteurs de l’hexagone où la marque n’était pas présente ont ainsi été couverts et vingt-deux nouveaux opérateurs nommés. L’année 2020 sera marquée par le déploiement de la nouvelle identification visuelle et la poursuite du renforcement de la présence de la marque sur les grandes villes (Ile de France, Lille, Bordeaux, Marseille, Toulouse…).



Digital : au plus près du client



Le lancement du nouveau Mitsubishi Motors Store permet désormais aux clients de visualiser le stock des véhicules neufs et véhicules de démonstration disponibles en concession. Par ailleurs, 120 sites Internet ont été mis en ligne afin d’accompagner les distributeurs dans leur digitalisation. La gestion des données clients sera quant à elle au cœur des principaux projets prévus en 2020.



Année de consolidation



L’année 2020 sera une année de consolidation avec notamment le renforcement des ventes aux professionnels grâce à l’élargissement d’une structure dédiée. Son objectif sera d’atteindre au moins 30% des ventes, contre 20% en 2019. La part de LLD devra quant à elle passer de 3 à 10%. L’Outlander PHEV (46 g CO2/km) et la Space Star (à partir de 117 g), bien placés dans la nouvelle grille de malus WLTP, permettront à Mitsubishi Motors de maintenir ses volumes de vente en France. Le lancement de deux nouveaux SUV hybrides rechargeables (un segment C et un segment D) viendra quant à lui compléter l’offre dans le courant du second semestre.





