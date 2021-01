274 chargeurs commandés par la RATP à Ekoenergetyka

Il s’agit de la deuxième commande de l’opérateur francilien en transport collectif à l’entreprise polonaise. Un premier contrat signé en 2018 a déjà été honoré, avec 96 bornes de recharge d’une capacité de 60 et 100 kW livrées à Paris. Ekoenergetyka se réjouissait alors d’avoir enregistré un premier accord avec un client français.



Bus 2025



Passé dans le cadre du plan ambitieux de l’autorité francilienne en charge des transports Ile-de-France Mobilités qui prévoit à échéance 2025 d’éliminer les bus diesel, le nouvel appel d’offres a été également remporté par Ekoenergetyka. Cette opération « prouve une fois de plus que l’infrastructure de recharge des bus électriques produite par le constructeur polonais correspond parfaitement aux besoins du marché croissant de la mobilité électrique », a commenté son vice-président Maciej Wojeński.



Une capacité totale de 24,5 MW



Le nouveau contrat permet à Ekoenergetyka de réaliser l’un des programmes les plus importants sur le territoire européen en matière d’infrastructures de recharge pour bus électriques. Les 274 chargeurs d’une puissance de 90 kW chacun représentent une capacité totale de 24,5 MW qui se répartira sur 2 dépôts : Lilas et Pleyel. Ce matériel adoptera 3 configurations différentes. « La première, standard, de type plug-in, est équipée d’un connecteur CCS Combo 2. La deuxième se présente sous la forme d’un chargeur avec satellite pour recharger les bus stationnés dans les parties du dépôt avec un espace limité. La troisième est munie d’un enrouleur qui permet d’abaisser le câble depuis le plafond jusqu’à la prise du bus », détaille le service de communication de l’entreprise polonaise.

