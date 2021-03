2 modèles du groupe Renault dans la gamme Europe de Mitsubishi









Nouvelle étape dans la coopération de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi : A partir de 2023, Mitsubishi Motors complètera sa gamme avec 2 modèles produits par le groupe Renault sur certains marchés en Europe.



Etre plus compétitif sur le marché



Mitsubishi Motors a décidé de compléter sa gamme avec des véhicules de la marque Renault, best-sellers européens qui répondent déjà aux exigences réglementaires, sur certains marchés importants en Europe. A partir de 2023, Mitsubishi Motors commercialisera ainsi deux « véhicules sœurs » produits dans les usines du groupe Renault, basés sur les mêmes plateformes mais avec des différenciations, reflétant l’ADN de la marque Mitsubishi. Les modèles concernés et la sélection des marchés sont à l’étude. Un mix du modèle Eclipse Cross PHEV de Mitsubishi ainsi que les « véhicules sœurs » développés par Renault permettront à Mitsubishi Motors d’être plus compétitif sur le marché.



Capitaliser sur leurs propres forces



« Je suis très heureux de voir Mitsubishi Motors développer une nouvelle gamme en Europe. L’Alliance vise à renforcer la compétitivité et à permettre un partage plus efficace des ressources au profit des trois entreprises. Notre approche est collaborative, fondée sur le respect mutuel, avec l’intention claire de stimuler la performance de chaque entreprise, de leur permettre de capitaliser sur leurs propres forces, d’éviter la duplication des ressources et d’améliorer l’efficacité », a déclaré Jean-Dominique Senard, président du conseil opérationnel de l’Alliance et de Renault.



Développés et fabriqués en Europe



« Mitsubishi Motors se félicite d’accueillir des modèles de la marque Renault pour étoffer la gamme Mitsubishi pour le marché européen et, en fin de compte, de nouveaux clients. Mitsubishi Motors a mis en œuvre des réformes structurelles en Europe et la décision de geler le développement de nouveaux modèles pour le marché européen, annoncée en juillet 2020 dans notre plan à moyen terme reste d’actualité. Grâce à cet accord nous pourrons proposer de nouveaux produits développés et fabriqués en Europe - parallèlement à l’activité après-vente de Mitsubishi Motors »,a déclaré Takao Kato, CEO de Mitsubishi Motors.



C’est à cela que sert l’Alliance



« Notre nouvelle approche au sein de l’Alliance sur des projets ayant de l’impact et du sens devient réalité. Cette initiative, pragmatique et tirée par la création de valeur, jouera en faveur de l’activité de nos usines, de l’empreinte géographique de notre partenaire – et elle se verra dans les rues en Europe. Ce beau projet répond aux attentes de tous les partenaires sur le plan du design, de la réglementation et du business. C’est à cela que sert l’Alliance et nous sommes très heureux, au sein du groupe Renault, de contribuer à cette nouvelle étape de son histoire de coopération », a déclaré Luca de Meo, CEO du Groupe Renault.



Travailler sur différentes initiatives



Conformément aux annonces de l’Alliance en mai 2020, le groupe Renault, Nissan Motor Co. et Mitsubishi Motors, membres de l’une des plus grandes alliances automobiles au monde, continuent de travailler sur différentes initiatives visant à améliorer la compétitivité et la rentabilité des trois entreprises partenaires en tirant parti de leurs positions de leader et de leurs atouts géographiques respectifs.



Stratégie « Sélection et Concentration »



Conformément à la stratégie « Sélection et Concentration » dans ses business plans à moyen terme annoncés en juillet 2020, Mitsubishi Motors Corporation (MMC) a mis en œuvre des réformes structurelles en Europe. La société a ainsi déjà gelé le développement de nouveaux modèles pour les marchés européens, tout en concentrant ses ressources de recherche et développement et les investissements dans la région de l’ASEAN, où MMC est compétitive. Dans le cadre de ces réformes structurelles globales, MMC s’est concentrée sur l’optimisation des prix de sa gamme de modèles, l’amélioration de sa logistique et de ses coûts fixes, et sur la possibilité d’accroître l’efficacité des opérations. La société a également décidé de mettre fin à ses activités de vente de voitures neuves dans certains pays européens d’ici 2023. Cette collaboration avec le groupe Renault s’inscrit dans le cadre de la réforme de l’activité en Europe, dans laquelle MMC cherche à mieux répondre à la demande des clients.





Service Relation ClientèleParc d'Activités des Béthunes1 avenue du Fief - CS 60006 Saint-Ouen l'Aumone95067 CERGY PONTOISE CEDEXTel : 01.34.35.84.85 ou 01.34.34.84.90Mail : relation_clientele@mitsubishi-motors.fr Site : http://www.mitsubishi-motors.fr









