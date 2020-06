2 ferries électriques lancés fin 2021 en Norvège









Entreprise finlandaise spécialisée dans la fabrication industrielle de générateurs électriques et de moteurs de bateaux, Wärtsilä a été mandatée par l’opérateur norvégien Boreal Sjö pour concevoir et fournir les groupes motopropulseurs des 2 ferries pilotables dans les 2 sens à la manière de certaines locomotives.



Eléments fournis



Plus précisément, Wärtsilä livrera au début de l’année prochaine à l’entreprise néerlandaise de construction navale Holland Shipyards les moteurs, batteries, équipements de recharge embarqués et au sol, les générateurs de secours et divers systèmes électriques. Ainsi, les 2 navires devraient pouvoir être commercialement exploités dès l’automne 2021. En choisissant de n’avoir qu’un seul interlocuteur pour toute l’architecture de propulsion, Boreal Sjö s’assure une simplicité de maintenance, d’accès aux pièces de rechange et d’assistance.



2 modèles différents



Si les 2 ferries auront un air de famille très marqué, ils seront cependant différents par leurs capacités d’embarquement. D’une longueur de 30 et 50 m, ils pourront respectivement accueillir 10 voitures + environ 100 passagers, et 35 voitures + 149 passagers, équipage compris. Ces navires desserviront les liaisons Launes - Kvellandstrand - Launes et Abelnes - Andabeløy - Abelnes, en Norvège.









Tout comme la propulsion ferroviaire est majoritairement électrique depuis les années 1960, celle navale l’est aussi depuis les années 1990 grâce aux pod : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pod_(navigation)

Partant de ce constat, il est logique pour les cas adaptés d’utiliser des batteries pour alimenter directement les pod sans passer par un générateur interne.

Les deux liaisons dont on parle font moins de 2 km à vol d’oiseaux avec des pontons pour charger et décharger les bacs sur lesquels il est possible d’installer un connecteur permettant la recharge pendant le chargement / déchargement.

Les concepteurs ont malgré tout conservé des "générateurs de secours".



