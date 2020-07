Évolution de la prime à la conversion des véhicules à partir du 03 août 2020

















En effet, depuis le début du quinquennat présidentiel, plus de 800000 primes à la conversion ont pu être délivrées. Le nouveau dispositif a pour objectif d’attendre le million de primes délivrées avant la fin du quinquennat.



A partir du 3 août 2020, resteront éligibles pour la mise au rebut tous les véhicules classés Crit’air 3 ou plus anciens (les véhicules essence immatriculés avant 2006 et les véhicules diesel immatriculés avant 2011).



Barème



Le barème de prime à la conversion sera celui qui prévalait avant le plan de soutien exceptionnel :







* gros rouleur : personne dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel.



S’ajoutent à ces aides, deux mesures mises en place durant le plan de relance :



- éligibilité à la prime à la conversion de la transformation d’un moteur thermique en un moteur électrique, dite « rétrofit électrique », au même titre que l’achat d’un véhicule électrique ;



- mise en place d’une surprime de l’Etat d’au maximum 1000 €, lorsque le bénéficiaire habite ou travaille dans une « zone à faible émission » (ZFE) et qu’une aide similaire a été accordée par la collectivité territoriale dans la ZFE.



Rappel des véhicules éligibles



Pour rappel, les véhicules acquis éligibles à la prime à la conversion sont :



- les voitures particulières et camionnettes qui émettent une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre ;



- les véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur qui utilisent comme source d’énergie l’électricité uniquement, qui ne possèdent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur soit au moins égale à 2 ou 3 kW (selon la norme européenne applicable) ;



