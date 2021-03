Volvo Penta et Tico développent des tracteurs électriques de terminaux













moteurs et de systèmes d’alimentation complets pour bateaux, navires et applications industrielles, Volvo Penta s’est associé à Tico. L’entreprise nord-américaine construit et gère une flotte de 1.500 tracteurs de terminaux exploités en particulier dans les ports ainsi que dans les centres ferroviaires et de distribution. Ensemble, ils comptent présenter dès cette année 2021 un prototype électrique.



Volvo Penta développe déjà des moteurs électriques



« Nous travaillons avec de nombreuses flottes parmi les plus importantes aux Etats-Unis qui utilisent déjà le groupe motopropulseur électrique du groupe Volvo. Nous savons que cette entreprise de premier ordre restera à la pointe de la technologie clé pour l’avenir; y compris dans des domaines tels que la batterie », a commenté Tico. En amont de cet accord avec Volvo Penta, la société américaine cherchait un constructeur de moteurs électriques pour diversifier son offre en engins fonctionnant aux énergies alternatives. Elle souhaitait bénéficier d’une approche système complète et fiable.







Une ouverture supplémentaire pour Volvo Penta



L’entreprise suédoise va apporter son expertise à Tico. De son côté, elle va ainsi pouvoir développer l’usage de ses moteurs électriques. Pour ces derniers, Volvo Penta a déjà précédemment noué un accord avec le constructeur Rosenbauer. De cette première alliance est né un camion électrique de pompiers dont un exemplaire pilote est exploité en Allemagne, à Berlin. Cette phase d’expérimentation en situation réelle sera suivie de la commercialisation de cet engin de secours branché. Spécialisé dans la production deet de systèmes d’alimentation complets pour bateaux, navires et applications industrielles,s’est associé à. L’entreprise nord-américaine construit et gère une flotte de 1.500deexploités en particulier dans les ports ainsi que dans les centres ferroviaires et de distribution. Ensemble, ils comptent présenter dès cette année 2021 un prototype« Nous travaillons avec de nombreuses flottes parmi les plus importantes aux Etats-Unis qui utilisent déjà le groupe motopropulseurdu groupe. Nous savons que cette entreprise de premier ordre restera à la pointe de la technologie clé pour l’avenir; y compris dans des domaines tels que la batterie », a commenté. En amont de cet accord avec, la société américaine cherchait un constructeur de moteurspour diversifier son offre en engins fonctionnant aux énergies alternatives. Elle souhaitait bénéficier d’une approche système complète et fiable.L’entreprise suédoise va apporter son expertise à. De son côté, elle va ainsi pouvoir développer l’usage de ses moteurs. Pour ces derniers,a déjà précédemment noué un accord avec le constructeur Rosenbauer. De cette première alliance est né unde pompiers dont un exemplaire pilote est exploité en Allemagne, à Berlin. Cette phase d’expérimentation en situation réelle sera suivie de la commercialisation de cet engin de secours branché.









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire