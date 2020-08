Volkswagen lance la production de l’ID.4











Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire du Covid-19 auxquelles la société a été confrontées ces derniers mois, le calendrier de la transformation de la marque Volkswagen vers l’électro-mobilité est parfaitement respecté comme en témoigne le démarrage réussi de la production en série de l’ID.4. Selon Thomas Ulbrich (membre du Directoire en charge de la mobilité électrique), ce résultat exceptionnel est dû à la mobilisation des équipes de l’ID et de celles de l’usine de Zwickau où le deuxième modèle de la famille ID commence déjà à sortir de la ligne d’assemblage qui fabriquait encore récemment des moteurs à combustion interne.







Le premier SUV électrique de la marque



Avec l’ID 4, Volkswagen ajoute un véhicule 100% électrique à son offre dans la catégorie des SUV compacts, le segment qui affiche la plus forte croissance selon le Président du Directoire de la marque Ralf Brandstätter. Un SUV qui sera fabriqué et vendu en Europe, mais aussi en Chine où la pré-production a déjà débuté au sein de l’usine d’Anting, puis ultérieurement aux Etats-Unis où sa fabrication débutera en 2022 sur le site de Chattanooga. Après l’ID.3, ce sera le deuxième véhicule basé sur la plateforme modulaire MEB qui maximise les opportunités offertes par l’électro-mobilité.

Si, tout comme son intérieur, ses caractéristiques techniques n’ont pas encore été entièrement dévoilées, Volkswagen a tout de même indiqué que grâce à un faible coefficient de trainée de 0,28 et un système de batterie évolutif, l’ID.4 aurait une autonomie de plus de 500 km en cycle WLTP. Par ailleurs, la batterie haute tension est placée dans le soubassement en forme de « sandwich » de manière à abaisser le centre de gravité et à optimiser la dynamique de conduite. Enfin, ce SUV offrira également beaucoup d’espace intérieur, tandis que son cockpit sera extrêmement digitalisé et que son utilisation fait largement appel aux surfaces tactiles et aux commandes vocales intuitives.







Une production neutre en carbone



Pour Volkswagen, l’ID.4 et l’ID.3 constituent des étapes majeures sur la route de la neutralité carbone totale en 2050, conformément aux objectifs fixés par l’Accord de Paris sur la lutte contre le réchauffement climatique. La production de ces deux modèles dans l’usine de Zwickau, au sein de laquelle l’entreprise a investi 1,2 milliard d’euros pour en faire la plus grande et la plus efficiente des usines de véhicules électriques en Europe, établit de nouvelles références en matière de développement durable. Ainsi, la production en Saxe est neutre en carbone et l’ID.4 sera livré au client avec une empreinte neutre en carbone. De plus, la production des cellules de batterie de l’ID.4 est basée exclusivement sur de l’électricité verte.

En s’engageant résolument dans la voie de la mobilité électrique, Volkswagen entend non seulement apporter sa pierre à la protection du climat, mais aussi offrir des perspectives à long terme pour les quelques 100 000 salariés de ses usines allemandes. En effet, outre la fabrication à l’usine de Zwickau, les usines de pièces de Brunswick, Kassel, Salzgitter et Wolfsburg sont également impliquées dans la production de véhicules électriques en fournissant des composants essentiels tels que les moteurs électriques ou les packs de batteries. De plus, l’usine de Verre de Dresde ainsi que les usines de production d’Emden et de Hanovre ont entamé leur conversion et commenceront à produire des véhicules électriques d’ici à 2022.





Commentaires

"Pour Volkswagen, l’ID.4 et l’ID.3 constituent des étapes majeures sur la route de la neutralité carbone totale en 2050, conformément aux objectifs fixés par l’Accord de Paris sur la lutte contre le réchauffement climatique."

L’accord de Paris est politique, absolument pas scientifique!

La majorité des scientifiques de ce domaine n’ont pas la preuve que le CO2 est responsable d’un réchauffement climatique, lui aussi non prouvé scientifiquement(les données mondiales n’indiquent aucune augmentation de la température de l’atmosphère).

Donc il y a eu un réchauffement après une période "froide", mais celui-ci s’est arrêté il y a vingt ans et reviendra naturellement dans une ou deux décennies...



