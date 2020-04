Véhicules professionnels électriques : Expert Nett s’agrandit en IDF













Expert Nett s’est spécialisé dans la vente et la location à courte, moyenne et longue durées de véhicules électriques (et thermiques) neufs et d’occasion pour lesquels il assure les maintenances préventives et curatives. Le siège (1.200 m2) est installé depuis une vingtaine d’années à Buchelay (actuellement au 8 avenue de la Durance), dans les Yvelines. Pour davantage de proximité en Ile-de-France, l’entreprise vient d’ouvrir à Collégien (38 rue de l’Amirault), en Seine-et-Marne, une agence IDF Est qui comprend sur 2 étages des ateliers (400 m2), un showroom et des bureaux (150 m2).



2 sites



Ce sont donc désormais 2 sites en Ile-de-France qui sont ouverts à l’enseigne d’Expert Nett et dans lesquels 11 collaborateurs sont au service de la clientèle. L’entreprise se réjouit de disposer de 700 véhicules spécialisés sur parc. Elle les destine en particulier aux collectivités (communes, communautés d’agglomérations, conseils généraux, etc.) pour la propreté urbaine, la police municipale, et l’entretien des espaces verts et des cimetières. Son offre s’adresse également aux entreprises de nettoyage, aux parcs d’activités et de loisirs, aux sites logistiques, aux agences de sécurité, etc. Aulnay-sous-Bois, Boulogne-Billancourt, Colombes, Gennevilliers, Montgeron, Nemours, Pontoise, Saint-Rémy-lès-Chevreuse font partie de la centaine de collectivités qui lui font confiance, auxquels s’ajoutent de nombreux prestataires de services (Coved, Derichebourg Polyurbaine, Paprec, Pizzorno, Sita, Tep, Veolia propreté, Vert Limousin, etc.), et différents sites d’envergure (Disneyland Paris, Parc Astérix, Jardin des plantes, La Défense, château de Fontainebleau, gares de l’Est et d’Austerlitz, Université Paris 13), dont des centres commerciaux (Val d’Europe, Belle Epine, Parinor, Le Millénaire, Evry 2, etc.).







En exemples, la gamme Ligier



Expert Nett diffuse les modèles électriques produits par différents constructeurs parmi lesquels Egholm, Nilfisk Advance, VR Bikes et Ligier Professional. Dans la famille de ce dernier, l’entreprise francilienne propose en particulier le quadricycle Pulse 4, en châssis long ou court, et décliné dans de très nombreuses versions pour les services de propreté urbaine, des espaces verts, la distribution de courriers, et de petits déplacements urbains et périurbains. « Pouvant bénéficier d’aides à l’achat jusque 10.000 euros, nous pouvons fournir le Ligier Pulse 4 présenté sous plus de 10 équipements différents », souligne Expert Nett. Ses batteries lithium-ion lui assurent une autonomie de 60 kilomètres, pour une vitesse maximale de 45 km/h. L’adhérent à l’Avem diffuse également le tricycle électrique Ligier Pulse 3 qui, avec une charge utile de 70 kilos, peut parcourir 40 km jusqu’à 40 km/h.



Le site de Buchelay



C’est depuis 2009 que Expert Nett est installé dans ses locaux de l’avenue de la Durance. Là se trouvent un showroom de 600 m2 ouvert toute l’année, un espace de 100 m2 dédié aux bureaux et à une salle de réunion, un magasin de pièces détachées sur 250 m2, et un atelier de réparations d’une superficie similaire équipé d’un pont hydraulique 5 tonnes, d’une table élévatrice, de servantes, d’une fontaine de dégraissage « bio ». Sur rendez-vous, des essais de véhicules sont possibles sur place. Toutefois les commerciaux, qui ont une parfaite connaissance du terrain, proposent des essais en situations réelles directement chez les clients et prospects, avec le personnel concerné par l’arrivée de nouveaux engins. Le même niveau d’écoute et de service est désormais offert en Seine-et-Marne sur le site de Collégien, accessible depuis l’autoroute A4.







Services



« Nous offrons une réelle réactivité pour les interventions techniques, sous garantie et hors garantie, dans le cadre de réparations ponctuelles, de visites de maintenance préventive ou de diagnostic, de contrat d’entretien sur site, et de formations techniques », assure Expert Nett. Les techniciens qui opèrent à Buchelay et Collégien sont qualifiés pour intervenir sur l’ensemble des engins diffusés par l’entreprise. Ces professionnels ont pour cela reçu des formations en usine dispensées par les constructeurs représentés. Pour travailler directement sur les sites de la clientèle, les techniciens d’Expert Nett disposent de 4 véhicules ateliers entièrement équipés (outillage, matériel de diagnostic, compresseur, huiles, etc). Ils embarquent également des rampes de chargement en cas de besoins de retour de matériels à Buchelay et Collégien. Mais les fourgons se déplacent avec un important stock de pièces détachées qui permet de réaliser rapidement la plupart du temps les réparations chez les clients ou sur le lieu d’exploitation des engins. A défaut, une liaison Internet sert aussi à commander en temps réel, et directement chez les fabricants, les éléments manquants. Chaque intervenants est par ailleurs joignable sur téléphone portable pour répondre à des questions techniques. Grâce à une tablette connectée reliée à une imprimante, il fournit directement des bons de réparation immédiatement après intervention ou des devis sur demande.



Location



Une autre des forces d’Expert Nett est de pouvoir adapter ses offres de location aux besoins réels de ses clients. Les formules, sur 1 à 84 mois, éventuellement avec option d’achat, comprennent un contrat d’entretien « full service », du matériel de remplacement si nécessaire, l’acheminement et la récupération des engins. Ce système permet d’envisager un renouvellement régulier des flottes. Une formation du personnel utilisateur des véhicules est prévue, qui donne lieu à la remise d’une attestation en fin de session.



Pour plus d'information



Expert Nett



8, av de la Durance
78200 BUCHELAY
Tel : 01 30 63 23 23
Mail : pascal.arnould@expert-nett.fr
Site : http://www.expert-nett.fr









