Une benne à ordures ménagères électrique pilotée depuis l’extérieur

Filiale japonaise de Daimler Trucks, Fuso propose depuis quelques années déjà une version électrique de son camion léger Canter. Ce eCanter se décline désormais en eCanter SensorCollect grâce à une interface homme-machine qui permet à une personne seule d’être efficace tout en jouant les conducteurs et les collecteurs de déchets ménagers.



Relative autonomie



Equipé de Lidar, capteurs à ultrasons et GPS haute précision, ce camion électrique exécute en toute sécurité les commandes qui lui sont transmises à distance par son conducteur. Le système a été conçu pour suivre sur demande l’agent lorsqu’il est à l’extérieur. A l’image des petits chariots électriques qui accompagnent, encore de façon expérimentale le plus souvent, le facteur ou un livreur assimilé de petits colis. Le eCanter SensorCollect démarre et s’arrête en fonction des mouvements de la personne qui l’utilise. L’engin détecte les obstacles - personnes ou objets - autour de lui et s’immobilise de lui-même afin d’éviter les collisions.



Démonstrateur



Le constructeur vient d’effectuer au Japon une démonstration de son eCanter SensorCollect dans le cadre de son événement « Fuso Future Innovation Lab » organisé à son siège de Kawasaki. Il entend ainsi afficher un rôle de « leader dans le développement de camions innovants dotés de technologies de pointe ». A ce jour, plus de 160 eCanter circulent au Japon, aux Etats-Unis et en Europe. Sur ce dernier territoire, il est exploité dans 11 villes réparties en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, au Portugal, en Irlande, aux Pays-Bas et au Danemark.

Ajouter un commentaire