Securecharge et Greenmove collaborent









boutique en ligne qui commercialise des câbles de recharge ainsi que des chargeurs portables (ou Cordon de Recharge Occasionnel) pour voitures électriques et hybrides rechargeables Securecharge vient de conclure un partenariat stratégique avec la société Greenmove qui propose des voitures électriques d’occasion, à la vente et à la location moyenne et longue durée.



Réunies par leur volonté commune de rendre la mobilité électrique accessible et rassurante, les deux entreprises françaises ont naturellement trouvé des synergies dans leurs démarches.





Une collaboration pour faciliter l’expérience des utilisateurs de véhicules électriques



Fidèle à leur modèle axé sur le service et la qualité, cette collaboration va permettre d’enrichir et de compléter l’expérience des utilisateurs de véhicules électriques. En effet, l’objectif est d’accompagner le marché dans son évolution vers l’électrique en apportant de la transparence aux utilisateurs et en les rassurant grâce à des offres adaptées et complètes.

Ainsi, chaque société dans son domaine est prête à répondre aux différents besoins des conducteurs, qu’il s’agisse tant de louer ou d’acheter un véhicule électrique d’occasion à moindre coût que de le recharger facilement. Le tout sans compromis, sans faire de concession sur la qualité et la sécurité.

La(ou Cordon de Recharge Occasionnel) pour voitures électriques et hybrides rechargeablesRéunies par leur volonté commune de rendre la mobilité électrique accessible et rassurante, les deux entreprises françaises ont naturellement trouvé des synergies dans leurs démarches.Fidèle à leur modèle axé sur le service et la qualité, cette collaboration va permettre d’enrichir et de compléter l’expérience des utilisateurs de véhicules électriques. En effet, l’objectif est d’accompagner le marché dans son évolution vers l’électrique en apportant de la transparence aux utilisateurs et en les rassurant grâce à des offres adaptées et complètes.Ainsi, chaque société dans son domaine est prête à répondre aux différents besoins des conducteurs, qu’il s’agisse tant de louer ou d’acheter un véhicule électrique d’occasion à moindre coût que de le recharger facilement. Le tout sans compromis, sans faire de concession sur la qualité et la sécurité.





Pour plus d'information



Securecharge



266 Avenue des Poilus

13012 Marseille



Mail :

Site :



266 Avenue des Poilus13012 MarseilleMail : contact@securecharge.fr Site : https://www.securecharge.fr/









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire