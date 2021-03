Plus de 2 millions d’échanges de batteries chez Nio









Le constructeur chinois Nio démontre toujours un peu plus que l’échange des batteries est bien une solution viable pour voyager loin en voitures électriques. Fin mai 2020, l’entreprise se réjouissait d’avoir déjà enregistré 500.000 swaps. Moins d’un an plus tard, le volume des échanges de packs a plus que quadruplé.



A Suzhou



C’est officiellement à la concession de Suzhou, à l’Ouest de Shanghai, que les 2 millions d’échanges de batteries ont été dépassés. Cet événement a eu lieu mercredi 24 mars 2021. Selon Nio, ce volume de remplacement minute très prisé des taxis chinois a permis de réaliser près de 400 millions de kilomètres. Le conducteur de voiture électrique Nio qui a eu le plus souvent recours à ce système a effectué 654 passages par les stations d’échange.



Autres records



Toujours selon le constructeur chinois, son client qui a utilisé ce service dans le plus grand nombre de stations d’échange en a visité 67 dans tout le pays. Les 5 villes qui affichent un taux supérieur d’utilisation du service par habitant sont Harbin, Pékin, Chengdu, Haikou et Shenzhen. Les nouvelles stations Power Swap 2.0 seront mises en service à partir de la moitié du mois d’avril. Avec elles, ce sont 312 échanges automatiques de packs lithium-ion qui sont possibles par jour. Ouverts 24/7, ces centres qui stockent 13 batteries en permanence peuvent effectuer des remplacements avec moins de 5 minutes d’attente entre 2 véhicules.









Les Chinois ont réussi là où d’autres ont échoué. Comme pour les centrales nucléaires de nouvelle génération. Cet échange de batterie est peut-être un bon outil pour des chauffeurs de taxi ou des livreurs de pizza ou autres produits : le véhicule ne leur appartient généralement pas et cela n’a pas d’importance pour eux de récupérer une batterie dont on n’est pas sûr qu’elle a été utilisée suivant les normes constructeurs.

Un particulier sera très réticent d’échanger une batterie, qui a un coût très élevé et dont il a pris soin avec sérieux, contre une batterie dont on ne connait pas l’historique. @Soub56

Votre argument a peu de poids car si à l’occasion d’un swap, le propriétaire de VE NIO reçoit une batterie avec un moins bon SOH que sa batterie d’origine, la suivante sera peu être meilleur . Bref, le client a peu être acheté sa première batterie en même temps que sa voiture mais il a surtout acheté le service associé d’avoir en quelques minutes un pack opérationnel jusqu’à la prochaine station swap !

La notion de propriété disparaît au profit du service rendu, d’ailleurs même la voiture elle même est maintenant le plus souvent louée financièrement parlant ;)

Je suis particulier et utilisateur de VE et j’utiliserais volontiers un tel système lorsque le temps m’est compté ;)



