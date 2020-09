Plus de 100 voitures électriques à louer dans 12 agences Avis en France













Au total, ce sont 108 citadines, compactes et SUV branchés de conception récente qui ont été intégrés à la flotte afin de répondre à une demande croissante de la clientèle pour des modèles silencieux et au fonctionnement plus vertueux. Souhaitant privilégier le Made in France, Avis a mis le paquet sur la Renault Zoé, à côté de laquelle on retrouve les Hyundai Kona et Ioniq. Deux autres voitures électriques rejoindront prochainement cette liste. Peut-être des Peugeot e-208 et Volkswagen ID.3.



Nouvelle conscience



« Depuis le confinement, les consommateurs semblent de plus en plus séduits par des moyens de transport plus respectueux de l’environnement et offrant une solution de mobilité sûre », assure Avis dans un communiqué daté de mercredi 23 septembre 2020. Le loueur suggère aux automobilistes, avant de signer pour une voiture électrique chez un concessionnaire, de se faire une idée en testant un des exemplaires proposés dans les 12 agences participantes (Aix TGV, Bordeaux gare et aéroport, Boulogne-Billancourt, Grenoble gare, Lille Europe, Lyon Part Dieu, Marseille gare, Paris Gare du Nord, Paris La Défense, Paris la Madeleine, Paris Saint Martin, Toulouse gare et aéroport).



A rendre batterie vide ou pleine



Dans la phase de lancement, et jusqu’au 15 octobre 2020, les clients pourront restituer la voiture électrique louée sans avoir à s’occuper particulièrement de recharger la batterie. Et ce, sans frais supplémentaires. Avis facilite cependant l’accès aux bornes grâce à un partenariat avec Chargemap. Ce rapprochement aidera les nouveaux électromobiliens à géolocaliser en temps réel les stations dédiées et à brancher le câble.









