Les news de Securecharge (câbles de recharge et chargeurs portables)

En guise de solidarité avec tous les personnels soignants et aidants, ainsi qu’avec tous les Français dans l’obligation de continuer à se déplacer pour travailler, Securecharge a décidé de faire un geste exceptionnel. En effet, pendant toute la période de confinement, il suffit de les joindre par l’intermédiaire du « mon câble » pour trouver le matériel adapté à chaque situation.



Invitation au partage



Pour passer le temps pendant cette période, Securecharge invite les lecteurs de l’AVEM à partager sur



Réduction permanente pour les adhérents de l’AVEM



Securecharge offre une réduction de 10% à tous les adhérents de l'AVEM, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Cette promotion est valable toute l'année et cumulable avec d'autres réductions (à l'exclusion de l'offre actuelle de solidarité). Pour en bénéficier, il suffit de pouvoir justifier d'une adhésion à jour. N'hésitez pas à les contacter par l'intermédiaire de leur formulaire dédié si vous avez la moindre question.



A propos de Securecharge



Securecharge est une boutique en ligne française commercialisant des câbles de recharge ainsi que des chargeurs portables (ou CRO = Cordon de recharge occasionnel) pour voitures électriques et hybrides rechargeables. Leurs produits ont été étudiés pour assurer une utilisation quotidienne et stable dans le temps. La simplicité et la solidité sont privilégiées pour que l’expérience reste aussi aisée que la recharge d’un téléphone portable. Securecharge est une société française. Ils testent, valident et assurent le support pour chacun des câbles vendus sur leur site. Leur équipe d’experts est à la disposition de tous pour renseigner sur le produit qui conviendra le mieux à chaque utilisation.



Produits certifiés et garantis



Tous leurs produits sont certifiés par des laboratoires officiels et garantis 2 ans. Ils ont été validés dans toutes les conditions d’utilisation afin d’assurer un usage pérenne qui respectera l’installation et les véhicules. L’entreprise est convaincue que l’adoption de modes de vie plus respectueux de l’environnement sera facilitée par une offre adaptée et qualitative. Leur démarche s’inscrit dans une dynamique globale de réduction des émissions de CO2 et s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels.

Pour plus d'information



Securecharge



266 Avenue des Poilus

13012 Marseille



Mail :

Site :



266 Avenue des Poilus
13012 Marseille
Mail : contact@securecharge.fr
Site : https://www.securecharge.fr/









