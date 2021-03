Les micro-citadines électriques de ASPP









quadricycles électriques, rappelons que ASPP (Asynchrone Système Premium Performance), adhérent à l’Avem, propose depuis quelques années, des modèles efficients et bien équipés. Avec des couleurs joyeuses, ces véhicules compacts sont les anti-SUV que réclament plus particulièrement les nouvelles générations d’automobilistes, y compris en service d’autopartage.



Performances et sécurité



ASPP n’est pas un nouveau venu dans la mobilité branchée. L’entreprise développe depuis 2005 ses propres moteurs à haute performance. Elle s’est rapprochée du groupe asiatique Jiayuan pour intégrer ses solutions au genre des voitures sans permis. L’assemblage des éléments est effectué dans le Loiret, à Boismorand, dans les ateliers du constructeur français Little. Cette relative proximité avec ASPP, installé à La Trinité, dans les Alpes-Maritimes, permet de s’assurer de la bonne qualité globale des véhicules. Homologués par l’Utac, ces citadines bénéficient de structures à déformation programmée, éprouvées aux crashs-tests. Elles répondent en outre à une multitude de besoins des professionnels ainsi qu’aux automobilistes.







200 kilomètres d’autonomie



A la fois discrètes et bien visibles, les City Fun existent en 2 versions : quadricycle léger (catégorie européenne L6e) ou lourd (L7e), avec alors une vitesse maximale de 45 ou 80 km/h. A l’image du Renault Twizy. Mais contrairement à ce dernier, les citadines de ASPP offrent 2 vraies places côte à côte auxquelles les passagers accèdent facilement. Ils sont en outre protégés des intempéries par des portes qui n’enlèvent rien au côté sympathique et original des lignes de carrosserie. ASPP a par ailleurs veillé à doter ses puces mobiles d’un coffre satisfaisant. Rechargeable à partir d’une prise domestique classique, la batterie offre une généreuse autonomie de l’ordre de 200 kilomètres. Une valeur élevée sur le marché dédié à ces engins, obtenue grâce à l’efficience des moteurs développés par ASPP.



Recyclable à 100%



Autonomie, sécurité… et confort. Les City Fun sont ainsi équipées d'un écran tactile qui peut recevoir un navigateur GPS. Ce souci de proposer des quadricycles aboutis séduit de plus en plus. Et notamment les collectivités locales qui peuvent opter pour la déclinaison utilitaire toute aussi agile et dynamique, avec ou sans permis, proposée en différentes présentations. Plusieurs communes s'apprêtent à lancer des services d'autopartage avec les modèles au catalogue de ASPP. Elles ont en particulier apprécié 2 points. Tout d'abord la conception qui permet une recyclabilité maximale des véhicules, y compris pour la batterie. Ensuite, la flotte d'utilitaires ateliers qui sillonnent tout le territoire national. Et ce, afin d'offrir un service après-vente de qualité. L'adhérent à l'Avem propose de livrer les véhicules à leurs nouveaux propriétaires, partout dans l'Hexagone.





Pour plus d'information



ASPP

Johan CANOVAS

145 Chemin de la vigne

06340 La Trinité



Mail :

Site :



Johan CANOVAS

145 Chemin de la vigne

06340 La Trinité

Mail : j.canovas@byaspp.com

Site : https://www.byaspp.com/









