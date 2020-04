Leader Fox : Toute une gamme de vélos à assistance électrique









La gamme de vélos à assistance électrique proposée au catalogue 2020 de Leader Fox compte une trentaine de modèles dont la plupart se déclinent en différentes tailles de cadre, dimensions de pneumatiques et/ou de couleurs. Du tricycle, au VAE pliant à embarquer dans le coffre d’une voiture ou d’un camping-car, en passant par des sportifs (dont Fat Bike), des citadins, et des routiers, la palette des vélos branchés fabriqués dans l’usine tchèque de Leader Fox est particulièrement large, comptant quelques nouveautés. En France, l’entreprise dispose d’une adresse à proximité du site touristique du lac du Der, et surtout d’une liste très impressionnante de revendeurs à travers la France.



120.000 vélos par an



Leader Fox se définit comme « une entreprise européenne jeune, innovante et résolument tournée vers l’avenir », animée par « une équipe de collaborateurs dynamiques et passionnés avides de transmettre le plaisir de la mobilité douce ». Assemblant des vélos à assistance électrique depuis 1996, l’entreprise sort chaque année 120.000 unités de son usine de 14.000 m2. Pour les écouler dans toute l’Europe, elle s’appuie sur un réseau de 25 distributeurs nationaux. « Les VAE Leader Fox sont légers, confortables, performants, et ont été conçus spécifiquement en fonction des capacités et des envies des utilisateurs. Les sensations de liberté et de plaisir sont au rendez-vous pour des trajets urbains, des promenades en pleine nature ou des pratiques plus sportives », détaille le service de communication de l’entreprise.



Dernières technologies



« Nos vélos électriques sont équipés des dernières technologies : moteur central, écran couleur, port USB, fourche et tige de selle suspendues pour plus de confort, assise gel, antivol de cadre, freins à disque, batterie lithium-ion incorporée dans le cadre, chargeur super-rapide, etc.), d’accessoires et de composants de grandes marques », assure Leader Fox. L’entreprise exploite les moteurs électriques de 2 fabricants. Chez Bafang, un des plus grands noms pour les composants de VAE, Leader Fox a retenu les modèles M500, M420 et M300, pour pédaliers. Tous d’un poids de 3,6 kilos, les 2 derniers développent un couple maximal de 80 Nm, quand le modèle supérieur affiche 95 Nm. Et ce, pour une puissance de 250 kW. Conformément à la législation française sur les VAE, l’assistance se désactive à 25 km/h. Pour certaines applications, cette valeur peut être portée à 45 km/h. Les moteurs Bafang sont couplés sur les vélos à assistance électrique conçus par Leader Fox à des batteries du coréen LG dimensionnées pour procurer des autonomies jusqu’à 120-130 km.



Fazua



Les modèles de VAE sportifs Rover, Waco et Runner embarquent des moteurs électriques Evation 1.0 et des batteries du fabricant Fazua installé en Allemagne. Le tout pèse 4,7 kg sur la balance : 1,3 kg pour le boîtier du pédalier + 1,4 kg pour la pack (250 Wh - 36 V) + 1,9 kg pour le moteur. Ce dernier développe un couple maximal de 60 Nm pour une puissance de 250-400 W. Le gros plus de cette configuration est d’être associée à une application née d’un partenariat avec Comodule. « Actuellement, la majorité des cyclistes sportifs souhaitent suivre leurs déplacements et leurs performances », justifie Leader Fox. Compatible IOS et Android, le soft apporte, entre autres, une navigation et un suivi GPS, un aperçu technique dont l’état de la batterie, un partage de parcours et de performances entre amis, et un support de Fazua.





Pour plus d'information



LEADER FOX



04 rue saint-Berchaire

Montier en Der

52220 La Porte du Der



Tel : 03 25 94 46 98

Mail :

Site :



04 rue saint-BerchaireMontier en Der52220 La Porte du DerTel : 03 25 94 46 98Mail : contact@leaderfox.fr Site : https://www.leaderfox.fr









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire