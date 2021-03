Le nouveau Renault Kangoo Van aura sa version électrique













Le nouveau Kangoo Van est produit au sein de l’usine Renault de Maubeuge, le site de référence de l’Alliance pour la fabrication des utilitaires légers. Usine emblématique de Kangoo depuis 20 ans, elle a réalisé 450 millions d’euros d’investissement dans des transformations importantes pour adapter ses process pour accueillir le nouveau Kangoo Van et maintenir son niveau de performance. Par ailleurs, afin de préparer l’arrivée de sa version 100% électrique, un atelier d’assemblage de batterie a été construit à proximité de l’usine et la mise en place de la batterie en ligne a d’ores et déjà été intégrée au process.







Les caractéristiques du Kangoo Van E-Tech Electrique



Disponibles en deux versions (standard et longue), le Kangoo Van E-Tech électrique est doté d’un moteur électrique d’une puissance de 75 kW avec un couple maximal de 245 Nm disponible dès le démarrage. Il dispose de 6 modes de conduite. Le mode Eco (55kW) optimise l’autonomie tandis que le monde Normal (75 kW) offre plus de performance et une vitesse maximale plus importante. Par ailleurs, Kangoo Van E-Tech électrique offre des services connectés spécifiques aux véhicules électriques comme la programmation de la charge de la batterie ou du pré-conditionnement de l’habitacle, mais aussi la recherche des bornes de recharge sur le trajet et le calcul des destinations accessibles avec l’autonomie batterie restante.



Une autonomie d’environ 265 km en cycle WLTP (homologation en cours) mais qui peut varier selon le type de conduite, le profil topographique et la température extérieure. Pour parvenir à cette autonomie, le Kangoo Van électrique est équipé d’une batterie lithium-ion d’une capacité énergétique de 44 kWh. La charge complète de cette batterie s’effectue en 2h (à 80%) depuis une borne publique (chargeur caméléon de 22 kW), en 4h30 depuis une borne de 11 kW (chargeur triphasé 16A), en 7h depuis une Wallbox (chargeur monophasé 7,4 kW), en 19h depuis une prise renforcée et en 26h depuis une prise domestique. Enfin, avec un chargeur rapide de 75 kW, le véhicule récupère 150 km d’autonomie en 30 minutes.







Les principales innovations du Kangoo Van



Le nouveau Kangoo Van comporte de nombreuses innovations. Outre son design extérieur athlétique inédit avec des épaulements marqués et son intérieur modernisé disponible en deux ou trois places à l’avant, bon nombre de ces innovations sont destinées à faciliter l’accès aux marchandises. Ainsi, le « Sésame ouvre-toi » par Renault qui propose l’accès latéral droit le plus large du marché avec 1m446, soit deux fois plus grand que la version précédente, permet de charger et décharger plus facilement en s’affranchissant des contraintes de stationnement pouvant limiter l’accès par l’arrière. De plus, le système « Easy Inside Rack », une galerie intérieure rétractable, permet de mieux exploiter la zone de chargement en rangeant les objets longs en hauteur. Ainsi, les escabeaux ou les échelles trouvent leur place sans générer la moindre contrainte.



Avec un volume de chargement allant jusqu’à 3,9 m3, la version standard est par ailleurs au meilleur niveau de sa catégorie et la charge utile maximale de 600 à 800 kg du véhicule peut être portée à près d’une tonne sur les versions longues. Le Kangoo Van améliore également la vie à bord des professionnels en leur permettant d’établir et de garder le contact avec le monde extérieur pendant tout leur temps de travail. Pour plus de praticité, l’utilitaire intègre le nouveau système multimédia Renault Easy Link. Enfin, 12 nouvelles aides à la conduite rendent Kangoo Van à la fois plus maniable et plus sûr, pour accompagner avec précision les nombreux déplacements des professionnels. Et à brève échéance, il profitera aussi de technologies de conduite autonome apportant un gain de confort de conduite significatif.



