Entretien d’un pare-brise en hiver













Traquer les impacts



Chauffage à bord et froid à l’extérieur forment une situation propice au choc thermique. Sur un pare-brise qui a été endommagé par un ou plusieurs impacts, même s’ils semblent bénins, le risque est grand que des fissures apparaissent et s’étendent d’un bout à l’autre du vitrage. C’est pourquoi il est recommandé de traiter sans attendre le problème : une des spécialités de Carglass®. Le



Bien voir



L’hiver n’est pas synonyme strictement de gel. Les pluies sont fortes et fréquentes aussi, imposant de disposer d’essuie-glaces en bon état. Cette période est la meilleure pour effectuer leur remplacement, alors qu’ils auront été malmenés par les chaleurs estivales et les insectes collés dessus. Altérés, ils laissent des traînées d’eau difficiles à éliminer, imposant leur marche forcée à plus ou moins grande vitesse, même lorsqu’un fonctionnement intermittent suffirait avec du matériel neuf ou récent. En complément, le traitement anti-pluie de Carglass® permet le plus souvent de se passer des essuie-glaces, même sous de lourdes précipitations. Le produit agit un peu comme une cire sur laquelle les gouttes glissent rapidement jusqu’à être évacuées du vitrage. Replacement des essuie-glaces et application du traitement anti-pluie sont des actions Carglass® complémentaires à la



Quand le pare-brise est gelé



Lorsque la voiture dort à l’extérieur en hiver, gratter le pare-brise est une corvée qu’il est possible de repousser, voire d’éliminer. On évitera bien sûr de faire disparaître le gel avec de l’eau chaude ou bouillante : le pare-brise pourrait bien ne pas résister à ce traitement, et l’eau, en se solidifiant en raison des températures négatives, risquerait de provoquer des dégâts par ailleurs. En outre, cette opération, tout comme l’usage de bombe aérosol contenant de l’alcool, cause la formation de buée sur la face intérieure du vitrage qui exigerait de mettre la ventilation en route avant de partir et d’attendre la dissipation du film opaque. Ce qui grignoterait quelque peu l’autonomie de votre voiture électrique. Dans cette situation, Carglass® préconise des solutions éprouvées, comme la couverture du pare-brise avec du carton ou une bâche. A noter que le traitement anti-pluie de Carglass® repousse la formation du givre et aide à éliminer les traces de glace. Petite astuce si votre modèle est équipé de la fonctionnalité : programmer un chauffage léger et non orienté sur le pare-brise avant de partir lorsque la recharge est encore en cours. L’énergie utilisée pour cela sera tirée sur le secteur, et non sur la batterie de traction. L’hiver approche. Plus encore que sur un modèle diesel ou essence, le pare-brise d’une voiture électrique mérite toute votre attention. A une période de l’année où l’autonomie baisse déjà en raison de l’impact du froid sur les batteries de traction, il est important d’éviter toute consommation d’énergie inutile. Carglass® propose ses services pour bien vivre la saison.Chauffage à bord et froid à l’extérieur forment une situation propice au choc thermique. Sur un pare-brise qui a été endommagé par un ou plusieurs impacts, même s’ils semblent bénins, le risque est grand que des fissures apparaissent et s’étendent d’un bout à l’autre du vitrage. C’est pourquoi il est recommandé de traiter sans attendre le problème : une des spécialités de Carglass®. Le centre de réparation de pare-brise à Cesson-Sevigné intervient, sans changer la pièce, sur les impacts plus petits qu’une pièce de 2 euros, situés hors champ de vision du conducteur, à 2 cm du détecteur de pluie et à 4 cm du bord du vitrage. Une opération avalisée par les compagnies d’assurance qui ne font alors pas jouer la franchise. Si les défauts sont plus importants, le remplacement du pare-brise s’imposera.L’hiver n’est pas synonyme strictement de gel. Les pluies sont fortes et fréquentes aussi, imposant de disposer d’essuie-glaces en bon état. Cette période est la meilleure pour effectuer leur remplacement, alors qu’ils auront été malmenés par les chaleurs estivales et les insectes collés dessus. Altérés, ils laissent des traînées d’eau difficiles à éliminer, imposant leur marche forcée à plus ou moins grande vitesse, même lorsqu’un fonctionnement intermittent suffirait avec du matériel neuf ou récent. En complément, le traitement anti-pluie de Carglass® permet le plus souvent de se passer des essuie-glaces, même sous de lourdes précipitations. Le produit agit un peu comme une cire sur laquelle les gouttes glissent rapidement jusqu’à être évacuées du vitrage. Replacement des essuie-glaces et application du traitement anti-pluie sont des actions Carglass® complémentaires à la réparation de pare-brise à Cesson-Sevigné Lorsque la voiture dort à l’extérieur en hiver, gratter le pare-brise est une corvée qu’il est possible de repousser, voire d’éliminer. On évitera bien sûr de faire disparaître le gel avec de l’eau chaude ou bouillante : le pare-brise pourrait bien ne pas résister à ce traitement, et l’eau, en se solidifiant en raison des températures négatives, risquerait de provoquer des dégâts par ailleurs. En outre, cette opération, tout comme l’usage de bombe aérosol contenant de l’alcool, cause la formation de buée sur la face intérieure du vitrage qui exigerait de mettre la ventilation en route avant de partir et d’attendre la dissipation du film opaque. Ce qui grignoterait quelque peu l’autonomie de votre voiture électrique. Dans cette situation, Carglass® préconise des solutions éprouvées, comme la couverture du pare-brise avec du carton ou une bâche. A noter que le traitement anti-pluie de Carglass® repousse la formation du givre et aide à éliminer les traces de glace. Petite astuce si votre modèle est équipé de la fonctionnalité : programmer un chauffage léger et non orienté sur le pare-brise avant de partir lorsque la recharge est encore en cours. L’énergie utilisée pour cela sera tirée sur le secteur, et non sur la batterie de traction.









Commentaires

Que vient faire cette publicité Carglass qui n’a rien à voir avec la ligne éditoriale habituelle ? en quoi est ce que le message est spécifique aux véhicules électriques ou hybrides ?

bah carglass vit peut-être des temps difficiles @Andre et Christophe, c’est un publi-reportage (indiqué en dessous du titre). Bien cordialement



Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire