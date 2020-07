Echanges de bons procédés pour la voiture électrique entre Securecharge et Blooweels













2 entreprises adhérentes à l’AVEM, Blooweels et Securecharge, sont devenues des partenaires naturels par la complémentarité de leurs activités au service de la voiture électrique.



La société de location de véhicules électrique premium Blooweels fait ainsi appel à Securecharge pour ses besoins de câbles et de chargeurs portables.



« L’offre de Securecharge, très complète, permet de couvrir tous les besoins potentiels de nos clients. Qu’il s’agisse d’avoir un câble avec un très faible encombrement pour libérer du volume ou bien à l’inverse, d’avoir un long chargeur portable avec une flexibilité de puissance de charge, pour pouvoir recharger facilement n’importe où » explique Vincent Fournier, co-fondateur de Blooweels.



Dans le cadre du test fonctionnel de ses produits et du développement technique, Securecharge sollicite également régulièrement Blooweels.



« Nous apprécions l’efficacité du service de location, aussi bien pour la réservation en ligne que pour l’accompagnement qui suit. De plus, Blooweels permet l’accès à une flotte très complète de véhicules haut de gamme. Et puis surtout, nous partageons le même ADN de la mobilité électrique, nous œuvrons pour la même cause » rappelle Paul Malbert, co-fondateur de Securecharge.







